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﻿醫管局：內科病牀使用率逾110%

2018-02-24 列印
　　公立醫院在冬季流感高峰期出現爆滿情況，醫管局代理聯網服務總監高拔陞指，農曆新年期間整體求診人數有下降，而今年冬季流感高峰期求診人數與往年相若，但經急症室入住內科病房的病人數量仍然高企，病牀使用率持續超過百分之一百一十，料內科病牀壓力仍會持續一段時間。他又指，隨著學校復課，加上或會出現甲型流感傳播風險，局方會密切監察情況，作出相應措施。

　　醫管局急症科統籌委員會主席李啟明指，本月急症室病人求診人數穩定，每日維持約一千人次，惟危重病人比例較往年高，達接近四成，因危重病人情況較複雜，處理需時，或會延長次緊急和非緊急病人輪候時間。他續指，醫管局已推出特別酬金計劃及增加加班津貼，冀減少輪候時間。

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