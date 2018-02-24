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﻿鄭若驊：一地兩檢非強施於港人

2018-02-24 列印
　　立法會一地兩檢法案委員會昨召開會議，律政司司長鄭若驊強調，一地兩檢安排與《基本法》第十八條並無牴觸，條文原意是限制全國性法律於香港範圍內對所有人一般性適用，以免損害特區高度自治及司法制度，法例與於內地口岸區實施內地法律「截然不同」。

　　而一地兩檢只適用於高鐵乘客，市民可自由選擇是否乘搭高鐵及進入內地口岸區，安排並非強制施加於全港市民身上。

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