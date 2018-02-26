﻿向英法院要求重分家族私產 郭炳湘敗訴或在港興訟

新鴻基地產郭氏三兄弟分配屬於家族私人逾四百億元資產的風波，近日有新發展。本報去年八月獨家披露，大哥郭炳湘不滿三年前的分配協議對他不公平，要求推倒重來，但日前遭英國法院裁定他全面敗訴。郭炳湘於一四年與弟弟郭炳江、郭炳聯對滙豐管理的家族信託基金簽署分配協議，但至去年他指當年的估值對他不公平，要求推倒協議，重新分配。消息指，由於基金在英國註冊，故滙豐交英國法院審理，法院已作裁決，指三方當年簽署的「大和解」協議，是經母親郭鄺肖卿和三子同意並簽署，郭炳湘的律師亦以書面形式贊同，故郭炳湘所選房地產升值不及兩弟弟，並不構成推翻協議的理由。法院更指郭炳湘「沒有實質證據」證明家族物業「失蹤」。換言之，他這次興訟全面敗訴。據悉，郭炳湘已向英國法院提上訴，不排除在本港興訟，再掀爭產戰。記者：徐曉伊



消息指，郭炳湘與郭炳江、郭炳聯及郭老太同意以二○一四年一月二十七日作為家族私人資產的估值日，當天估值為四百二十億元，並作出分配協議，由郭老太佔五成五，郭炳湘、郭炳江和郭炳聯透過揀選物業各佔一成五，其中郭炳湘選了美國三藩市房地產，兩名弟弟則選了香港和加拿大的地皮。



判詞：資產分配合理



惟至去年郭炳湘不滿兩名弟弟揀選家族物業財產前沒諮詢其意見，稱對他不公平，而其美國房地產過去三年升值不及兩弟在本港及加國的地皮。他亦不接納郭老太一方所聘請估價行及會計師行所提供的專業報告。他更質疑家族三個分別位於香港深水灣道五十五號及英國倫敦The Lillie Square Development的物業「被消失」，未納入資產清單內，故欲推翻一四年「大和解」協議，並以現時估價值來重新分配，使他可以取得一成半分配額。初步估計，按郭炳湘的要求，他最多要追回約七十億港元。



三兄弟鬧得極不愉快，管理家族信託基金的滙豐信託於去年八月向英國澤西島皇家法院尋求指示。消息指，該法院日前頒下近四十頁的書面判詞，主審法官Sir Michael Birt在判辭中指，滙豐信託是根據各人的提議，分開信託資產，有關決定屬於合理。



對於郭炳湘稱他在「大和解」協議中未受尊重，法院書面判辭指，他根本沒任何實質的證據支持家族資產「失蹤」的說法，無論郭家的○六年備忘錄或至○九年信託基金重組，滙豐信託曾深入調查家族名下公司有否被改名或變賣資產，確定沒有發生，故裁定郭炳湘資產「被消失」說法純粹為其個人猜測。



資產「被消失」欠實質理據



郭炳湘陳詞指，三兄弟關係十多年前已惡化，甚至破裂，導致郭炳湘○八年被踢出新地董事局，失去主席一職，郭炳湘認為事件「幕後黑手」為三弟郭炳聯，故他有理由相信家族資產被人調走，甚至被據為私有，但英國法院裁定郭炳湘上述的指控毫無根據。判詞指，郭氏家族資產○九年重新分配後，有會計師行介入，在一四年的估值花了大量人力、物力及資源，對郭炳湘一句資產「沒有全面披露」的指控便要求重啟估值，法院認為根本「沒有實質理據支持」。



判詞指，根據各方向法庭呈上的資料顯示，滙豐信託相信「分開信託」是符合一四年「大和解」的協議內容，郭老太和三子均須遵守相關條文，故法院接納案中爭拗的資產值與原先資產並沒有不同。法院亦認為郭炳湘所選房地產升值不及兩弟弟，不構成推翻協議的理由。



郭炳湘已提上訴



消息指，郭炳湘不服法院裁決，已提出上訴。英國法院判詞指，若郭炳湘在香港掀起另一場爭產訴訟，而本港法院認為他應可取得家族資產的全面披露，滙豐信託或要遵從本港法庭，進一步給郭炳湘做資產分配。



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