﻿﻿郭炳湘：差１%涉數以億元計﻿﻿郭氏三兄弟聘星級大狀爭產﻿

新地三兄弟為分配家族私人逾四百億元資產問題，遠在英國對簿公堂，三方和管理家族基金的滙豐均請來星級大狀出庭。雖然郭炳湘在本案全面敗訴，但據本報得悉英國法院的判詞，指郭炳湘「威脅」會在港掀起爭產官司，為了緩和郭炳湘的感受，故建議滙豐信託可以額外分配香港物業給郭炳湘。記者︰徐曉伊



據判詞披露，郭炳湘指兩名胞弟於一四年「大和解」中取得的港、加兩地房地產等，於過去三年間暴升近三成，對他極不公平，認為母親郭老太年紀老邁，不可能懂得如何分拆信託基金，深信背後有人「教路」，故要求重新估值家族資產的總值，以及補償其差額。但英國法院認為，三兄弟在一四年簽署「大和解」分產協議後，各自管理所得私產，應從中獲利。然而，郭炳湘認為個人所揀選的美國物業不及兩弟挑選的香、加兩地升值潛力，覺得不公平。



郭炳湘認為分得資產僅佔9%



郭炳湘認為，家族資產值屬天文數字，就算有百分之一誤差，都涉以億元計，為公平起見，目前他估計所分得資產僅佔百分之九，並非大和解協議中規定的一成半，故應該「推倒重來」重啟估值。英國法院判詞明言，既然郭炳湘「威脅」會在港掀起爭產官司，為了緩和郭炳湘的感受，故建議滙豐信託可以額外分配香港物業給郭炳湘。



由於案件涉重大利益，涉案各方不容有失。據知作為案件申請人的滙豐信託有限公司，聘用英國御用大律師Johnnan Hillard作幕後軍師，另由當地律師Nicholas Williams在庭上陳詞。郭炳湘則請來「重炮」英國御用大律師Martin Mann及香港資深大律師清洪，聯同當地律師Ashley Hoy出戰。



郭炳江則在本港著名的Temple Chambers聘請Victor Joffe大律師及澤西島的律師James Gleeson代表；郭炳聯及郭老太分別聘用當地律師Justin Harvey－Hills及John Kelleher代表出庭，場面可謂星光熠熠。



