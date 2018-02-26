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﻿躁母扯髮掌摑女兒被捕

2018-02-26 列印
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　　旺角發生虐兒案，一名四十歲姓張婦人，昨晨十一時許，在界限街二號D家中，發現八歲姓黎女兒（見圖）不執好玩耍物品，弄至家居雜亂，着她執拾，其間疑又因女兒近期功課問題加以薄責，母女發生口角。據悉，脾氣暴躁的張婦爭執期間疑激動情緒失控，扯着女兒頭髮，又施以掌摑教訓。

　　張婦其後情緒平復，知道用暴力教女兒不對，並恐她受傷自行報警。警員到場，女童稱頭痛及面紅腫，遂將其送院檢驗。張婦涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕及帶署。



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