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﻿黃偉綸：研活化四條河道

2018-02-26 列印
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　　林村河上游是本港具重要生態價值的河溪之一，渠務署早年進行「林村河上游河道改善工程」，透過拉順、擴闊和挖深等工程，提升林村河的排洪能力，並保育該處自然生態環境（見圖）。

  發展局局長黃偉綸昨在網誌指，經渠務署委聘生態學專家進行長達四年的工程後生態監察後，顯示林村河各類物種，包括鳥類、魚類、蜻蜓等的數目都恢復至工程前水平，被列為「近危」的兩棲動物香港瘰螈更增逾一倍至超過五百條，形容成績令人鼓舞。

  他指，署方現初步已揀選另外四條具活化潛力的河段再作詳細研究，並會適時諮詢當區居民、區議會、綠色團體等，期望未來可與大眾攜手努力保護各河道的自然生態環境，讓不同物種得以共存和繁衍。

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