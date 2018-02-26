﻿大話孩子更聰明？

誠實是一種美德，說謊則被視為惡行。當父母發現子女謊話連篇，難免會暴跳如雷，甚至擔心孩子變成「大話王」。不過，加拿大一項研究發現，幼兒撒謊是人之常情，會講大話的孩子，智商亦較高。 文：黃慧心



《狼來了》、《木偶奇遇記》等故事都是教導孩子不要撒謊，但加拿大一項研究發現，兩歲的幼兒已懂說謊，而且愈會說謊的孩子愈聰明。發展心理學家Michael Lewis曾經進行一項實驗，要求一班二至四歲的幼兒不准偷看他們背後的玩具。研究人員假意離開後，暗中觀察他們數分鐘，然後重回實驗室查問孩子有否偷看。



四歲以上 八成會撒謊



當研究人員離開後，大部份孩子在幾秒鐘內已犯規，偷看背後的玩具，但當研究人員查問時，三分一兩歲幼兒撒謊，三歲幼兒亦有半數撒謊，四歲或以上的幼童中，更有八成或以上會講大話。換言之，年紀愈大，說謊的人數愈多。Lewis發現，撒謊的孩子語言智商（Verbal I.Q.）較不會撒謊的孩子高出十分。另一項研究則發現，會說謊的人有較高的「執行功能技巧」，不但較有效地專注在眼前的任務，亦有較高的「心智理論」，可能理解自己與他人的心理狀態。年幼的說謊者，亦較擅長社交。



專門研究兒童說謊時生理變化的心理學家Kang Lee更不諱言，當家長發現兩、三歲的子女說謊應該慶祝，不要過於擔心或過早斷定他們的品行有問題。Kang Lee指，若他們不懂撒謊，家長亦應通過互動遊戲及角色扮演，令孩子由一個誠實的小朋友，懂得代入角色說話，成為會「說謊」的人。研究又發現，當孩子學會講大話，「執行功能技巧」分數亦隨之上升。



兩招對付大話王



不過，撒謊始終不正確，因此家長亦應想辦法阻止孩子變成「大話王」。



一、八歲前糾正 坦白從寬



專家認為，在孩子八歲前糾正，可避免出現說謊成習慣的問題。Kang Lee發現，嚴厲懲罰及體罰均不能有效阻止孩子說謊，因為他們為了逃避懲罰而撒謊，反而教導他們誠實的好處，例如坦白從寬，說真話可減輕犯錯的處罰，會更有效。



二、以身作則 樹立榜樣



父母必須言傳身教，即使是善意的謊言亦不能說，在孩子面前樹立不說謊的榜樣，才能預防他們說謊。家長亦可通過故事及繪本，讓孩子明白誠實的重要。



