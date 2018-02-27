﻿郭炳湘指兩弟影響母親決定 英法庭判郭老太分產有主見

本報昨天獨家披露新地三兄弟就分配家族私產不和，大哥郭炳湘要求把原協議推倒重來，日前遭英國法庭主審法官Sir Michael Birt裁定他敗訴。據本報了解，郭炳湘向法庭稱母親郭鄺肖卿在一四年分配家族資產時，受兩名弟弟郭炳江和郭炳聯的影響，又指郭老太對分產不知情，亦無簽署任何文件，惟英國法庭信納郭老太當時能夠清晰表達個人意願，裁定她有主見作分產決定，故判郭炳湘敗訴。記者：徐曉伊



郭炳湘要求重新分配家族私產敗訴，成為商界話題。郭炳湘昨透過發言人表示：「郭炳湘先生需要時間研究判詞，暫時未有回應。」新地集團發言人則回應：「案件涉及集團股東的私人事件，與集團業務無關，故不作評論。」



據本報得悉，案件中關鍵人物，乃郭老太鄺金卿於二○一四年滙豐信託把郭家私產分配時的精神狀態，當時她年屆八十八歲，提出三兄弟「大和解」分產方案，郭炳湘除可以取得市值近三百八十億元的新地股份外，他亦透過揀選家族在三藩市等房地產，取得相等於六十三億元；兩名弟弟亦一樣各得約六十三億元港、加物業；郭老太則獲二百三十一億元資產。



事隔三年，郭炳湘不滿分配不公平，案件在英國審理。據知，郭炳湘向法庭呈交誓章中直言，他過去每周都探訪母親，其中一次在去年六月初，他指母親對滙豐信託將郭家資產分配一事，全不知情，她亦沒有與代表律師商討過，更沒簽署任何文件，郭炳湘質疑家產分配安排並非母親的意願。



郭老太簽誓章 醫生律師在場



代表郭老太的律師去年六月二十七日致函滙豐信託，重申律師過去多年來均向郭老太索取其意願及指示，仔細商議及準備有關「大和解」協議的細節，而每次尋求郭老太指示，她都小心審閱相關文件，律師由專人以本地話向郭老太解釋，她亦在兩名醫生及一名獨立律師在場下簽立誓章及有關文件，強調郭老太清楚明白事件始末，律師絕對沒有誘使郭老太。



郭老太一直希望在她有生之年，能夠解決三名兒子之間的分歧，並盡快執行「大和解」協議條文。負責郭家信託基金的滙豐信託Jacqyeline Marsh亦向英國法庭呈交四分誓章，強調她自九六年起經常與郭老太見面，郭老太可以清晰表達個人意願。滙豐信託亦分別與郭家主要成員會面，雖然各人有意見，但郭老太從沒有受兒子郭炳江或郭炳聯的影響，各人都有主見。



據悉，今次涉案的郭家信託基金家族資產，涉二百二十三間公司及大量物業和地皮，分佈香港、加拿大、美國及馬來西亞等地，另有流動資金、市公司股票等，全部由四間公司直接或間接持有（合稱為The HoldCos），這些財產須在郭老太百年歸老後才能動用。