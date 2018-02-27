﻿﻿郭氏三兄弟糾紛﻿﻿ 揭三代分產部署﻿

新地創辦人郭得勝生前將家族財產分為新鴻基股權及家族私產兩部份，新地股權納入「景業香港信託基金」管理（King Yip Hong Kong Trust），而郭家私產則撥入九○年在港成立的「麗昌信託基金」（Lai Cheong Trust），受益人為郭老太。至○六年「新麗昌信託基金」在英屬處女島成立，受益人除郭老太外，還加入「郭炳江及其家人」、「郭炳聯及其家人」和「郭炳湘家人」，但不包括郭炳湘。記者：徐曉伊



郭得勝九○年十月三十日逝世，生前曾就家產作出分配，列明妻子鄺肖卿佔五成半，而三名兒子炳湘、炳江及炳聯各佔一成半，而該分配以書面遺願記錄下來。



○二年八月郭炳湘因婚姻理由，同意將個人在景業香港信託基金中的權益剔除，但其家人仍為該信託基金受益人，當時郭炳湘仍是新地主席。○四年八月郭老太及三名兒子簽立「備忘錄」（04備忘錄），各方同意由景業香港信託持有的新地股權轉往新成立的「新景業信託」，有關股權資產須在郭老太百年歸老後才可處理，其名下擁有資產將會平均分配給三名兒子。



直至○六年七月三兄弟就母親百年歸老後如何處理家族私產方面發生分歧，對於應保留原狀、重新發展或出售套現都有爭拗。於是三人在同年十二月訂下「06年備忘錄」，取代04年一份，以記錄各家庭成員意願，但最終「06年備忘錄」在一四年初再被家人的「大和解協議」所取代。



○八年五月郭炳湘被逼辭任新地主席職務後，原本在「新景業信託」的新地股權當中的五成半轉往另一個名為TSK sons Trust內，初時郭炳湘都是該信託的受益人，但於○九年卻被「踢走」。



○九年十二月郭家為了減少紛爭及為長遠資產管理，決定在英國澤西島成立三分信託基金，將屬於新景業信託內的一成半新地權益，轉移往三個新成立的信託，分別為「09新景業信託1」，受益人只是郭炳湘家人，郭炳湘沒有受益，至於「09新景業信託2」及「09新景業信託3」的受益人分別為郭炳江及其家人和郭炳聯及其家人。



