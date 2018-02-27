﻿﻿郭氏三兄弟糾紛﻿﻿ 揭三代分產部署﻿

郭得勝九○年十月三十日逝世，生前曾就家產作出分配，列明妻子鄺肖卿佔五成半，而三名兒子炳湘、炳江及炳聯各佔一成半，而該分配以書面遺願記錄下來。
○二年八月郭炳湘因婚姻理由，同意將個人在景業香港信託基金中的權益剔除，但其家人仍為該信託基金受益人，當時郭炳湘仍是新地主席。○四年八月郭老太及三名兒子簽立「備忘錄」（04備忘錄），各方同意由景業香港信託持有的新地股權轉往新成立的「新景業信託」，有關股權資產須在郭老太百年歸老後才可處理，其名下擁有資產將會平均分配給三名兒子。
直至○六年七月三兄弟就母親百年歸老後如何處理家族私產方面發生分歧，對於應保留原狀、重新發展或出售套現都有爭拗。於是三人在同年十二月訂下「06年備忘錄」，取代04年一份，以記錄各家庭成員意願，但最終「06年備忘錄」在一四年初再被家人的「大和解協議」所取代。
○八年五月郭炳湘被逼辭任新地主席職務後，原本在「新景業信託」的新地股權當中的五成半轉往另一個名為TSK sons Trust內，初時郭炳湘都是該信託的受益人，但於○九年卻被「踢走」。
○九年十二月郭家為了減少紛爭及為長遠資產管理，決定在英國澤西島成立三分信託基金，將屬於新景業信託內的一成半新地權益，轉移往三個新成立的信託，分別為「09新景業信託1」，受益人只是郭炳湘家人，郭炳湘沒有受益，至於「09新景業信託2」及「09新景業信託3」的受益人分別為郭炳江及其家人和郭炳聯及其家人。