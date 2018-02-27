﻿居港恐怖份子 遙控印劫獄殺人

本月初尖沙咀發生四點五億日圓劫案，其中一名涉案被捕的持香港身份證的印裔男子，竟是正被國際刑警通緝的恐怖份子！事件引起國際關注，消息指疑犯涉及印度連串恐怖活動，越洋指揮劫獄，當地政府正透過外交渠道接觸港府，要求引渡該重犯返印度受審。



被捕的印度裔男子Romi（二十九歲），印度出生，曾來港讀書，持本港身份證。消息稱，他早年在印度犯下多宗嚴重案件，包括企圖謀殺、參與暴亂、搶劫、盜竊、偽造文件及欺騙公務員等。他更被指是恐怖份子，負責籌備金錢，利用電腦和各種方法轉移資金，協助組織進行恐怖活動；國際刑警相信有關組織擁有武器，將該印度裔男子列入「紅色通緝令」名單中。



國際刑警「紅色通緝」



本月九日，尖沙咀找換店職員被一幫南亞匪搶走四點五億日圓（逾三千二百萬港元），警方以「捷進」行動在美孚截獲賊車，拘捕其中三人及起回失款。警方追查下，上周三再拘捕三名南亞裔疑犯，當中包括Romi，更揭發他被國際刑警通緝犯。



消息稱，Romi二○一六年在印度涉及一宗偷車及假卡案，被捕入獄一個多月，獲准保釋；保釋期間，有人賄賂執法人員取回護照，Romi同年七月潛逃返港。直至十一月，Romi在港策劃在印度劫獄，他身處土瓜灣劏房指揮同黨行動，約十名武裝份子假扮警察進入納巴監獄打死守衞，救走錫克分離組織哈利斯坦解放部隊六名重犯。該批武裝份子逃走前，十分鐘內向監獄掃射二百多槍。印度警方大舉搜捕涉案者，先後拘捕三十六人，被捕者供出Romi在港遙控劫獄，安排有資金及逃走路線。



Romi在港被捕後引起國際關注，印度報章大肆報道。據悉當地政府透過外交渠接觸港府，要求引渡返印度受審。