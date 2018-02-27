﻿大聯盟發動靜坐 車長：不代表我

上周六發起短暫罷駛行動抗議九巴薪酬架構方案的「月薪車長大聯盟」，發起人葉蔚琳昨不滿資方未有承認大聯盟為工會，拒絕接受以個人身份與管理層會面，更在九龍灣車廠發起靜坐抗議，並提出三點訴求，要求管理層在限期前回應，否則將行動升級。事件擾攘至昨晚九時半，葉蔚琳又再願意以員工身份與資方會面近一小時，葉形容過程愉快。事件令九巴車長更割裂，有車長明言「大聯盟不代表我」，批評罷駛行動是騎劫。



九巴管理層上周六大聯盟罷駛行動後，承諾昨午與發起人葉蔚琳會面，但她昨天得悉資方只以其個人身份會面，並不承認大聯盟為工會，遂決定取消會面，質疑管理層「點解咁少嘅要求（與聯盟會面）都做唔到」。她重申大聯盟的三點訴求，包括取消車長評核制；政府與九巴制定方案宣傳乘客安全，減少車長與乘客的摩擦；及九巴日後制定政策時，參考基層車長的聲音。



大聯盟昨午四時起在九龍灣車廠門外靜坐，約有二十名車長響應，要求九巴於限期前回應，否則會將行動升級。



至昨晚九時半，葉蔚琳與另一名大聯盟成員，與資方代表會面，會上有九巴荔枝角車廠助理經理、九巴人力資源部經理及林子豪出席，至截稿前會面仍在進行。運輸及房屋局局長陳帆昨日表示，九巴的處理方法相對適當，希望外界給予九巴更多時間處理，至於會否再有下一波工潮，陳帆希望九巴會處理得更好。



昨日車長通訊群組流傳署名為「一群默默耕耘的車長」訊息，斥責大聯盟連日來的行動令他們感到十分困擾，質疑聯盟的認受性：「他們憑甚麼代表我們發聲？我們何曾同意用如此不理性不專業的方式搞對抗？」



兩工會支持調薪方案



獲九巴承認的汽車交通運輸業總工會九巴分會及九巴職工總會，一直支持薪酬調整方案。九巴職工總會理事長黃醒祥批評，大聯盟的行動是騎劫，「整大件事，要你同我傾」，認為是「做錯咗」，直言不排除部份人只想從中獲利，或湊熱鬧。



聲稱不隸屬任何團體的九巴職員權益工會理事長李國華則表明，若九巴解僱葉蔚琳，不排除與其他工會發起聯合行動。