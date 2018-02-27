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﻿美股中段升281點

2018-02-27 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二五五九一點，升二百八十一點；納指則報七三八八點，升五十一點。滙控美國預託證券價格見七十九點六四港元，升零點○九港元；騰訊則見四百五十五點二六港元，升二點二六港元。

　　紐約期金報每盎司一千三百三十二美元，升一點七美元；紐約期油則報每桶六十四點○二美元，升零點四七美元。
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