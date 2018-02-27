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﻿林鄭赴立會新春午宴

2018-02-27 列印
　　立法會昨舉行新春午宴，特首林鄭月娥聯同多名司局長、行會成員及常任秘書長應邀到場；除建制派外亦有六位非建制派立法會議員出席。

　　主席梁君彥在致辭時表示，自林鄭上任以來行政立法關係有所改善，笑言她不但會跟議員以WhatsApp聯絡，還出席每月一次的半小時質詢時間，亦邀請出席明日在禮賓府舉行的新春酒會，期望未來雙方關係繼續改善。他又提到，狗有「忠、義、勇、猛、勤、善、美、勞」八德，「唔係吠得」，冀官員及議員能在不同崗位上發揮八德，為大眾謀求福祉。

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