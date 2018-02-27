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﻿晾極都唔乾，點算好？ Jetso King有抽濕妙計

2018-02-27 列印
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　　好多人問Jetso King每逢潮濕嘅天氣都會令到啲衫好耐都唔乾點算好，今期Jetso King介紹Smartech啱啱推出嘅「Mini Eco Aqua」智能抽濕機，機身細細但容量足足有兩公升，將佢放喺洗完衫隔離極速抽走，話都無咁易啦！呢部智能抽濕機巴閉嘅地方就喺有兩個控濕功能，第一「連續抽濕功能」能有效將衣物快速乾透；第二，「自動控濕功能」，智能偵測空間嘅濕度，保持環境清爽。特設水滿自動停機系統，水滿即自動停機，並可連續排水，唔洗怕造成水浸。

  另外，Smartech嘅「Smart-DRY」環保抽濕盒，嶄新可擴展機身設計，增加空氣流量，可以加速吸濕及烘乾衣櫃內裏消除異味及霉菌。而家只要係頭條Jetso App答中簡單問題，就有機會獲得Smartech「Mini Eco Aqua」智能抽濕機一部或「Smart-DRY」環保抽濕盒一部，名額共五十六名，快啲用「頭條Jetso」App參加啦！
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