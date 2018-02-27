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晾極都唔乾，點算好？ Jetso King有抽濕妙計
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郭炳湘指兩弟影響母親決定 英法庭判郭老太分產有主見
本報昨天獨家披露新地三兄弟就分配家族私產不和，大哥郭炳湘要求把原協議推倒重來，日前遭英國法庭主審法官Sir Michael Birt裁定他敗訴。據本報了解，郭炳湘向法庭稱母親郭鄺肖卿在一四年分配家族資...
2018-02-27
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春晚節目現「花四萬買下老婆」 山東衞視被轟歧視女性
春節剛過，內地各電視台都有春晚節目，深得觀眾喜愛。惟近日山東衞視的春晚小品《海的誓言》鬧出歧視女性的事件。節目中男演員「花四萬買下老婆」、「一天不到兩塊錢」的台詞引發爭議。網民批評電視台低俗、貶低女性。山東衞視隨後致歉。 具爭議的節目內容是，一位海上救撈隊長向隊員說，他和妻子結婚時，花了四萬元，若老婆二十四歲嫁給他，假設她活到八十四歲，一共六十年，「我花了四萬塊錢買了她二萬一千九百天，平均一天才一點八二六元人民幣」，「你現在僱個保母一個月不得花三千多啊？有甚麼理由不愛她。」 山東衞視承認，節目組在審核把關上「做得不足」，對台詞為觀眾「帶來誤會和困擾」致歉，並在重播及...
2018-02-27
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圖書館刺死女子 華裔漢波士頓發狂
美國麻省一間圖書館發生命案，一名華裔男子星期六（二十六日）持刀刺死一名二十二歲女子。男子被現場人士制服，現正被警方拘留，警方正調查疑犯行兇動機。 事件發生於溫徹斯特公共圖書館（Winchester Public Library），當日早上死者在閱讀室內閱讀時，二十三歲姓姚男子（Jeffrey Yao）手持二十多厘米長刀走近對方，從後方向她連插多刀，該女子頭部以及上半身中刀受傷，女方更跑向門口逃走。圖書館其他使用者合力制服姚某，一名七十七歲老翁因試圖阻止兇手時手臂中刀受傷。 警方到場將兇手拘捕，中刀女子送院後證實不治，而受傷的老翁則沒有生命危險。警方表示，已對事件展開調查，目...
2018-02-27
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大埔豪宅優質盤錄破頂價沽 睇樓氣氛不俗
大埔二手豪宅近月交投造好，1月錄60宗成交，2月暫錄約10宗，睇樓熾熱，氣氛良好。區內多個豪宅屋苑如比華利山別墅及康樂園均錄得多宗成交，當中不乏造價和呎價新高成交，如康樂園單號屋，近期以4528萬元易...
2018-02-27
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吉利攀升 港股漲231點 杜指造好 勁彈332點
美股周一大幅造好，杜指初段曾升232點或0.9%，見25542點，收復今年以來逾一半跌幅；標指和納指分別升0.6%和0.7%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25642，升332點；納斯達克指數報7404點，升66點。 滙控（005）美國預託證劵價格曾見80.16港元，較香港收市價升0.61港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見458.08港元，較香港收市價升5.08港元。 杜指過去兩周累升超過1100點，包括facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet在內的「FAANG」科技巨頭均回到調整前的水平。 上兩周累升逾1100點...
2018-02-27
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西甲快車上足電 BBC請「客」
皇家馬德里各賽事五連勝，除了射手C朗拿度一直表現穩定之外，BBC鋒線拍檔賓施馬和加里夫巴利亦全面回勇。銀河艦隊有三子攻堅，今晚西甲快車作客有力大破近況奇差的愛斯賓奴，讓球主客和讓一球「客勝」去馬！ （now632台周三凌晨3:00直播） 銀河艦隊最近銳不可當，本季首次於各戰線造出五連勝，期間更合共攻入二十球，C朗包辦當中八球，腳風大順。除了這名葡萄牙球星之外，BBC鋒線還有賓施馬近三輪西甲累積入球和助攻各兩次，以表現回應之前向他喝倒采的自家球迷，主帥施丹亦鼓勵道︰「他之前一直背負很大壓力，但無損他是一名出色球員的事實，我為他的表現感到驕傲。」加里夫巴利上仗主場4:0...
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波斯尼亞莫斯塔爾 世遺古橋 風光滿載
波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina，簡稱波黑）的南部城市莫斯塔爾（Mostar），因一道古老石拱橋而聞名於世。曾被炮火摧毀的斷橋在重建後，更被列為世界文化遺產，遊人在橋...
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《情敵》票房報捷 孖老公蜜遊日本慶功 劉嘉玲風騷買衫
幸福人妻劉嘉玲今年孭飛嘅賀歲片《我的情敵女婿》與老公梁朝偉嘅《捉妖記2》打對台，上映十日高收逾1,500萬元，喺賀歲片檔中排第三，係威係勢。日前嘉玲打扮靚靚和拍檔任達華現身慶功宴，預祝該片票房邁向2千...
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社論——車長內訌 對不起乘客
雙層九巴在大埔翻車慘劇，揭露九巴管理大有問題，公眾要求改革之聲響亮，以防止同類嚴重死傷車禍重演。九巴作出反應，先是停止聘用兼職車長，隨後推出加薪方案，但有新成立車長組織不接受，並發起一次罷駛，一場勞資糾紛似在醞釀中，九巴管理層須盡更大努力，爭取員工與資方站在同一陣線，同心合力解決問題，不讓改革胎死腹中，更不能讓乘客成為夾心人。 九巴聲稱，加薪方案獲得主要工會接受，但一個由車長成立的「月薪車長大聯盟」卻不滿，日前發動一次小規模罷駛，有成員更在WhatsApp提出於本周四集體請病假，但其他車長不以為然，另一批自稱為「一群默默耕耘的車長」，連日來直斥大聯盟，並未得到多數車長的同意...
2018-02-27
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馬場浮世繪——勝利名星彈閘倒斃死因待驗
方廄「勝利名星」昨晨由何澤堯策騎於千八米起步點彈閘，起步十分順利，然而走到六百米轉彎時，卻突然倒地，幸好鞍上人即跳落馬無受傷，可憐「勝利名星」卻無任何反應，即場倒斃，情況似是心臟病發。工作人員將其屍體移往運馬車送到馬醫院，死因有待獸醫詳細檢驗。「勝利名星」今季五歲，上季曾贏五場頭馬，可是今季因評分高企，九戰都未能上名。 馬場浮世繪
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