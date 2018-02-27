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﻿法國軍艦葡月號訪港

2018-02-27 列印
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　　法國海軍護衞艦「葡月號」昨起訪港五日，停泊於堅尼地城招商局碼頭，今日上午八時至十一時三十分及下午一時至四時開放予市民參觀，但名額只有七百個，欲前往參觀的市民須帶護照及身份證作登記，訪客可在軍艦外部拍照。軍艦指揮官Alexandre Blonce表示，將於周五與駐港解放軍進行首次訓練，並會與香港消防及水警作交流。

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