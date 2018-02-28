﻿港府查租約 法律界促還地於民 昭遠墳場涉違規濫批墓地

逾百年前由港英政府租地三十八萬方呎給何東家族在港島西摩星嶺設立的「昭遠墳場」，租契規定給本港歐亞混血兒社群入土為安之用，本報早前揭發何東家族涉長期佔用該地，疑變成「私家墳場」。記者追查發現，墳場內竟葬了至少十多名華人。據悉，當局正積極跟進，食環署派出人員視察墳場情況，而有關當局還就租契條文向律政司尋求法律意見，以追究是否有人嚴重違反官地租約。有法律界人士指，本港缺乏殮葬土地，若有人違反租契或慈善信託條款，基於公眾利益，政府應介入糾正，「還地於民」。



記者：徐曉伊



本報取得昭遠墳場租契等文件，列明英國政府一八九七年應何東爵士等人要求，以象徵式年租一元，租出摩星嶺三十八萬七千方呎土地，供在港歐亞混血兒社區殮葬之用，為期九百九十九年。本報一月中揭發何東家族涉私人佔用該墳場一百二十一年之久，引起政府關注。記者跟進發現，該墳場內並非全部供歐亞混血兒安葬，至少有十多名華人入土為安，疑違反了租契。



據悉，負責管理墳場的食環署，曾派員入墳場巡查，了解下葬人士情況。消息稱，墳場租契沒有清晰列明「歐亞混血兒社群人士」的定義，究竟是否單指歐洲白人與亞洲人通婚的後裔？而「社群人士」的詮釋亦值得商榷，由於內容頗含糊，據悉政府向律政司尋求法律意見，以決定採取甚麼行動。



地政總署調查有否違契



地政總署回覆本報查詢，昭遠墳場原由已故何東爵士及何福兄弟作為香港歐亞裔社區人士的受託人，根據一九一五年十二月三十日簽訂的租契，由他們持有，期限九百九十九年，由一八九七年三月一日起生效，須用作香港歐亞裔社區人士的墳場。署方續指，墳場地段其後憑藉一份轉讓契約歸予「昭遠墳場」，並在《公司條例》登記，負責管理及營運墳場。署方指，若證實昭遠墳場違反土地契約條款，分區地政處會作出跟進及考慮採取適當的執行契約條款行動。



昭遠管委會拒回應



身為昭遠墳場管理委員會的董事兼秘書謝天賜，就本報一月十五日報道昭遠墳場一事，回覆本報詢查：「對不起，沒有回應，這屬私人事情。」記者再追問昭遠墳場應屬全港所有歐亞混血兒死後的墓穴，不應是私人事情，謝天賜着記者轉以書面形式提問墳場管理辦事處，事隔一個半月，對方只回覆說：「我們要時間傾，未有得答。」記者昨天找到謝天賜，他再三表明：「我唔可以答你。」至昨晚截稿前仍未有回應。



湯家驊促當局以「公眾利益」介入



資深大律師湯家驊表示，一百多年前有關「慈善用途」的定義非常狹窄，一幅三十八萬方呎的官地，以一元出租給某種混血兒社群使用，已不符合今天土地有效分配的原則。他指，若有人刻意不遵從官地租契，或嚴重違反信託條款，政府應向法庭申請收回土地，「還地於民」，政府亦可以「公眾利益」為由，要求改變土地用途，給更多種族人士安葬，以達土地資源有效使用原則，或委任獨立人士參與墳場管理委員會，以加強監管。