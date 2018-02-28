﻿聾人協進會爆奪權內鬥 創會聾友控訴遭管理層排擠

香港聾人協進會（聾協）近年傳出醜聞，有高層聲稱籌款四百萬為聾童開辦幼稚園，卻將收益存入兩間私人公司，引起聾協分裂。本身是聾人的前聾協成員接受本報訪問稱，曾被投訴侮辱及歧視聾人的行政總監吳應勇，遭執委會大比數罷免職務後，曾與創會聾友發生衝突，但因獲諮詢委員會主席麥海華支持，而執委會會長又不尋常地改變立場，最後竟獲復職，而反對他的聾協成員則遭中傷抹黑。受訪者早前入稟高院，控告吳應勇及其他有關人士違反議決和會章規定，要求律政司介入調查。記者：郭止晅



去年七月三日外界質疑聾協將公開所得籌款，開辦聲稱為聾童而設的培亮國際幼稚園，但收益卻存入了兩間私人公司。聾協及後澄清指「每年之獨立財務報告均提交相關監管及撥款機構，以及在會員大會公佈及通過」。惟服務聾協三十多年的前財務執委陳家和接受本報訪問時表示，會方一直沒有讓他閱覽財務資料，財務情況仍不清不楚。



事涉開辦幼園帳目



陳上月入稟高院，控告聾協、聾協行政總監吳應勇、執委會會長劉麗芳，以及諮詢委員會主席麥海華違反議決和會章規定，要求法庭頒令被告交代賬目、賠償，並將案轉介律政司跟進。



陳家和透露，吳應勇在麥海華推薦下進入聾協工作，其入職九年間被不少會員投訴侮辱和歧視聾人，執委會在去年一月二十四日以八比二大比數通過將吳罷免，執委會會長劉麗芳於同年二月十三日親自簽署免職聲明。三天後，吳帶同陌生男子謝啟豪闖入聾協，與聾協創會會員之一張錦權、張妻杜娟娟及另一名前執委毆鬥。但劉麗芳之後聲稱「在不願意及受脅迫下」簽署免職聲明，夥同麥海華等人恢復吳擔任行政總監一職。



陳表示，打鬥發生當日，警方到場，在沒有手語翻譯的情況下，只聽取健聽人士，即吳應勇一方的陳述，起訴杜襲擊造成身體傷害罪。聾協之後又發聲明，永久取消張錦權和杜娟娟的會籍。



質疑管理層秘密改會章



陳家和一直懷疑管理層違反及秘密修改會章，令權力由聾人主導的執委會，轉移至由健聽人士，包括吳麥等人組成的諮委會。據聾協早前發放的聲明指，「有關當然委員是諮詢性質……決策由聾人執委會決定」，惟警察牌照課提供的「新會章」，卻列明「諮詢委員會為諮詢及監察機構，具有否決權及會章最終解釋權」。



陳續指，劉麗芳與吳應勇及麥海華關係非比尋常，劉麗芳被指貪戀權力，又獲麥、吳等人清還其家人債務。打鬥事件後，吳聘請劉麗芳的胞妹劉麗嫦作兼職辦公室助理，劉麗嫦亦拍短片聲明不信任毆打事件中的聾人，數日後發覺被利用，故再向他人澄清，指當日在吳的要求下才拍攝短片抹黑聾人，否則便不能簽約上班。



吳遂以劉麗嫦無故曠工及失去聯絡為由，將她解僱。在二人的WhatsApp短訊中，吳澄清她被解僱的原因與短片事件無關，當中透露她的家人欠債纍纍，吳等人自此一直居中協助。在短訊紀錄中，吳對她說「由您家人欠債開始，我們一直幫你，有哪一件事是對您不好？您姐姐和我們一直相處融洽」。



本報記者昨就上述事件往聾協向吳應勇查詢，惟職員稱他外出，即日不會回來，並對事件三緘其口。記者致電麥海華，他僅回應一句「唔好意思」便收線。劉麗芳則至截稿前仍未回覆。本案正排期處理中。



