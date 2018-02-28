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﻿自助組織規管較少 籌款「講個信字」

2018-02-28 列印
　　對於聾協發生內鬥，中大社會工作學系副教授黃洪指，聾協這類自助組織，法例限制較少，甚至不像慈善機構般須每年公開財務情況或年報，公開籌款亦「只講個信

字」，公眾難以知道善款實際用途。而這些自助組織多由草根或弱勢社群自組而成，為數甚多，社署多採取放任自主態度，不會一一規管。

　　有社福界人士透露，聾協原為社署資助機構，早年因內部財政及行政混亂，遭署方撤資，其後情況未有改善。如當初修改會章時，高層曾聲稱通過了會員大會，但該大會卻非所有會員知道。

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