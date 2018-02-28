﻿財困夫月前遺書上吊 ﻿寡婦﻿﻿偕子車內燒炭亡﻿

沙田發生狠母攬子燒炭同死悲劇。一名婦人疑想念月前輕生丈夫，帶同九歲兒子駕七人車離家，其後將車停在路邊，在車內燒炭。警員昨日巡邏時驚見母子昏迷車內，通知消防破窗救出二人，惜證實已死亡。警員事後檢獲女事主遺書，調查後案件列謀殺及自殺處理。







疑狠心殺子女事主姓歐（四十五歲），為家庭主婦，原與四十一歲姓孔丈夫及九歲兒子，一家三口租住馬鞍山輋下村一村屋單位，為基督徒，其子在九龍塘一間國際學校讀小五。包租婆簡太稱，女死者與丈夫十多年前租住單位，其後誕下兒子，一家三口經常駕駛七人車外出共享天倫，十分恩愛。警方表示，上月八日晚上九時許，女事主的丈夫疑金錢問題，在火炭坳背灣街的物流公司內遺書上吊。女事主其後悶悶不樂及情緒受困擾。



據悉，本月二十五日，歐婦返回娘家吃飯離開後，母子即失去聯絡，親友四出尋找不果，昨凌晨抵輋下村尋找，在屋內發現女死者的遺書，恐母子有意外於是報警。



昨凌晨一時許，警員巡經沙田安耀街時，驚見停泊路邊七人車前後擋風玻璃放有太陽擋，車窗全部關上，內有一對母子昏迷，即通知消防員破窗救出母子，惜證實已死亡。警員在車內檢獲一個煲及有燒炭痕跡。調查後證實為剛報失的歐婦及其九歲兒子。法醫官初步驗屍，相信母子因吸入一氧化碳死亡。案件警方調查後列謀殺及自殺處理，真正死因有待剖屍確定。



香港家庭及事業發展服務訓練總監司徒漢明指出，雖然父母將子女帶來這個世界，但他亦屬獨立個體，大人不能抹煞其生存權利。親友可主動關心陪伴及給予精神上支持，助其走出哀痛及渡過難關。



