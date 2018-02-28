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﻿公屋入息上限將調高2.6%

2018-02-28 列印
　　運輸及房屋局向立法會提交文件，指房屋署建議調高下年度公屋申請人的入息限額平均百分之二點六，單身申請人月入上限調高至一萬一千五百四十元，二人家庭亦上調至一萬七千六百元，而三人家庭的入息限額則凍結。至於資產限額則調高百分之一點六， 一人申請由二十四萬五千元增至二十四萬九千元，二人則增至三十三萬八千元。房署表示，無法估計新的限額會令多少額外住戶申請公屋，但單以入息水平計，約十四萬個私樓非業主戶會符合新資格，當中包括已申請公屋的住戶，以及符合限額、但不符合其他申請公屋資格的住戶。

  若房委會資助房屋小組下月中通過建議，新入息限額將於四月生效，而「富戶政策」之下的入息和資產限額亦會相應調整。公屋聯會總幹事招國偉認為，下年度公屋入限額升幅已略為收窄，但有約一萬三千個家庭被剔出合乎申請資格之列，擔心以目前的樓市狀況，他們難以在私人市場置業或租樓。

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