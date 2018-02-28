﻿荔枝角收押所甲級犯看待 印恐怖份子涉港三綁劫案

日前涉及在港發生的四點五億日圓劫案被捕其中一名印度裔疑犯文子星，在港另涉搶劫及綁架案，他亦被印度警方指早前回鄉以暴力手法干犯多宗嚴重罪行，列入國際刑警「紅色通緝令」名單內，已要求香港引渡他回國受審。消息稱，懲教署已將文提升至甲級犯看待，目前扣押在特別囚室。



被印度警方指為恐怖份子印度裔男子文子星（二十九歲），據悉在印度出生，曾經在港讀書，已取得有香港身份證。他涉及本月九日尖沙咀一宗四點五億日㘣（折合港幣約三千二百萬元）劫案，他連同五名同黨先後被警方拘捕及落案檢控，現仍還柙候審。



據悉，文另亦涉去年三月十三日一名印度商人在紅磡民裕街被劫巨款行李篋的案件有關，文其後被捕，獲准保釋。



印度警方稱，文子星涉前年十一月策劃六名囚犯成功越獄，前年年底發「紅色通緝令」向國際刑警尋求協助。上周接獲國際刑警通知，得悉文子星在港落網，事後向本港有關當局發信，要求引渡他回國受審。 印度警方指，文子星涉及多宗搶劫、盜竊、參與暴動、企圖謀殺等嚴重罪案，又涉嫌為恐怖活動籌集資金等。



本港警方去年拘捕文時仍未知他被國際刑警通緝，直至上周三他涉搶劫案被捕後，始揭發為通緝犯，遂透過國際刑警通知印度當局，而印度政府正要求將文引渡。



據了解，現階段未有證據顯示文在港涉及恐怖活動，他只是涉及行劫案遭扣押荔枝角覊留所。至於移交罪犯問題將由律政署跟進，如有需要本港警方會提供協助，警方亦會繼續與印度保持聯繫跟進事件。



文子星居住彩虹邨金漢樓一單位的家人，以及曾與他一起在土瓜灣劏房居住的前女友稱，已一段時間沒有和他聯絡，不知道他犯案及是一名恐怖份子。