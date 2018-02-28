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﻿蘋果傳秋季推三新手機

2018-02-28 列印
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　　外電引述消息人士指，蘋果公司計劃於今年秋季舉行發佈會，屆時將推出三款新型號手機，包括歷來屏幕面積最大的iPhone，以及售價較便宜兼具有iPhone X部份主要功能的新款手機。

　　消息人士透露，蘋果公司已開始為新機的生產工序進行測試，預料今年秋季舉行發佈會及公佈推售詳情，其中一款iPhone顯示屏達六點五吋，比三星推出的智能手機更大。但新機的體積與現時的iPhone 8 Plus相若，相信是透過採用無邊屏幕技術，以擴大屏幕面積。

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