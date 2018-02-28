  • 2018年2月28日 星期三
  • 25º
  • 68%
熱門： 預算案燒炭流感葉蔚琳屈穎妍

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌77點

2018-02-28 列印
　　美國周二股市中段偏軟，杜指報二五六三一點，跌七十七點；納指則報七三七一點，跌五十點。滙控美國預託證券價格見七十八點九港元，升零點三港元；騰訊則見四百四十一港元，跌四點六四港元。

  紐約期金報每盎司一千三百一十七點二美元，跌十五點六美元；紐約期油則報每桶六十二點九二美元，跌零點九九美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd