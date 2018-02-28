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﻿食米重金屬超標長期食用恐患癌

2018-02-28 列印
　　浸大香港有機資源中心早前在市面抽取四十五個食米樣本，五成八被驗出重金屬「無機砷」含量偏高，當中「佳之選有機泰國香米」含量最高，一公斤達零點一六毫克，超出美國及歐盟標準定予嬰幼兒食品原料米的限量標準六成。而由羅湖購入、產自中國江蘇的食米樣本，則被驗出鉛含量超標。若長期進食含重金屬食米，或令中樞神經系統受損，減緩小童智力發展，甚至增加患癌症風險。

　　中心呼籲市民煮食前應先徹底洗米或用水浸泡，以降低無機砷含量。

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