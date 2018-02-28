中心呼籲市民煮食前應先徹底洗米或用水浸泡，以降低無機砷含量。
食米重金屬超標長期食用恐患癌
中心呼籲市民煮食前應先徹底洗米或用水浸泡，以降低無機砷含量。
港府查租約 法律界促還地於民 昭遠墳場涉違規濫批墓地
逾百年前由港英政府租地三十八萬方呎給何東家族在港島西摩星嶺設立的「昭遠墳場」，租契規定給本港歐亞混血兒社群入土為安之用，本報早前揭發何東家族涉長期佔用該地，疑變成「私家墳場」。記者追查發現，墳場內竟葬...
2018-02-28
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傳聯合加價當局徹查 全台搶購衛生紙
全台爆發衛生紙搶購潮，台灣公平交易委員會昨日召開「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會」，邀請八家業者出席，宣示公平會查緝並禁止聯合行為的決心。公平交易委員會發出聲明表示，已立案調查，防止業者透過媒體報道等方式合意聯合漲價、壟斷市場。 公平會昨日召開「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會」，邀請金百利、永豐餘、正隆、全聯、家福、大潤發、遠百及好市多等8間公司出席。主持會議的公平會製造業競爭處長張恩生表示，今日將藉座談會，向業者宣示公平交易法上禁止聯合行為的措施，明天起該會將逐一約談每家業者，向業者宣導與溝通。他強調業者如有違反聯合行為禁制規定，將依公平交易法予以嚴處。 ...
2018-02-28
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檢方要求判囚30年 朴槿惠或獄中終老
韓國首爾中央地方法院昨日舉行聽證會，審理前總統朴槿惠親友干政案，檢方要求法院判處三十年有期徒刑，並向朴槿惠追收逾八億罰款。如法院接受刑期，朴槿惠極可能在獄中終老。 首爾中央地方法院昨日早上召開聽證會審理朴槿惠案，朴槿惠本人沒有出席。檢方在庭上指，朴槿惠濫用總統權力，擾亂國家紀律及破壞憲法價值，成為南韓憲政史上首位被罷免的總統，給南韓憲政歷史留下無法抹掉的污點。南韓聯合新聞通訊社指出，由於朴槿惠的閨蜜親信崔順實在一審遭判處二十年徒刑，罰款一百八十億韓圜（約一億二千萬港元），檢方視朴槿惠為「罪魁禍首」，因此求刑更重。 現年六十七歲的朴槿惠，涉嫌任內與閨密崔順實合謀向多間企業施壓...
2018-02-28
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會景閣暖色木系雅致廳堂 眺望繁華市景
提起灣仔，不少人聯想到會議展覽中心這個地標，今次豪宅精選正是介紹毗鄰的豪宅會景閣，實用面積990方呎，2房1套間隔，室內裝潢時尚，以深色木系作佈置主調，大方得體之餘，又可營造溫馨暖意，套房更可眺望繁華...
2018-02-28
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鮑威爾：美經濟增長強勁 儲局維持漸進加息政策
美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聯合經濟委員會聽證會，就經濟前景及近期貨幣政策措施發表講話，市場猜測其究竟會發鷹派言論或是轉投鴿派陣營。美股周二初段好淡爭持，杜指曾升76點，見25785點，納指和標指曾一度回軟。 聯儲局新主席鮑威爾出席首場貨幣政策報告的國會聽證，指經濟增長前景仍強勁，即使美股調整和息率上調增加美國負債負擔，也不會妨礙增長，因此可以維持循序漸進加息的路向。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25541點，跌167點；納斯達克指數跌57點，報7363點。 滙控（005）美國預託證價格曾見78.78港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見4...
2018-02-28
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基沙文揚言後上封王 快馬「加」鞭追巴塞
馬德里體育會周一正式宣布，中場恩歷克卡拉斯高和奧斯華度加坦將轉投中超升班馬大連一方。雖然缺少兩名攻擊好幫手，但射手基沙文近期腳風大順，更豪言要領軍在餘下西甲全勝力追榜首的巴塞隆拿，今晚勢在地頭痛擊近況奇差的雷加利斯。 （now632台周四凌晨4:30直播） 牀單軍團周一確認卡拉斯高和加坦合共以四千八百萬歐羅（約四億六千萬港元）加盟大連一方。失去兩位前線猛將後，馬體會的攻擊火力卻不愁減弱。皆因陣中球星基沙文近期狀態大勇，近六場西甲獨取六球士哥和兩次助攻，剛於周日作客西維爾一戰更大演帽子戲法率隊大勝5:2。 現時牀單軍團於西甲穩居第二，落後一哥巴塞七分，該名法國國腳矢言...
2018-02-28
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粉紅彩妝 活力春日
這個春天，各大彩妝品牌都以色彩豐富的妝品為主題，當中以粉紅色彩妝最為大熱，甜蜜可愛又富時尚感，務求要為妝容增添活潑生氣！文︰Angel 圖︰Julio 模特兒︰Nastya（Primo） 化妝、...
2018-02-28
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楊受成揭林超賢執導翻車受傷 《紅海行動》內地票房 誓衝40億
有「魔鬼導演」封號的林超賢執導的英皇電影《紅海行動》，昨晚在九展舉行盛大首映禮，冠蓋雲集，場面熱鬧；英皇集團主席楊受成博士、博納影業集團總裁于冬，昨午先率林超賢及該片演員於慶功活動上敲破「2,300,...
2018-02-28
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社論——墳地變「私有」 政府不能不管
本港鬧土地荒，短期內難有改變，市民住的問題嚴峻，就連殮葬用地也嚴重短缺，以致私人墓地和骨灰龕價格上漲。在這種社會情況下，本報獨家披露佔地甚廣的西區「昭遠墳場」涉被濫用，由少數人士獨享，就引起廣泛關注，公眾期望政府部門能認真處理，撥亂反正，把有關土地合理使用。 「昭遠墳場」是歷史遺留下來的問題，早在一百多年前不少歐洲人移居香港，部份與中國女士同居誕下子女，出現一批歐亞混血兒，他們死後需要殮葬土地，當年同屬歐亞混血兒的本港望族何東和家人向英國政府申請港島西一幅三十八萬多呎土地，供本港歐亞混血兒社群死後入土為安之用，獲英國國會批出租契，年租僅一港元，屬慈善用途，由何東家族託管。 ...
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頭號目標——威勢之寶有望輕勝
今季的沙田賽事，無論是草地或是泥地賽，經常都出現不利追的場地偏差。問題來了，若然在不利追的場地上開出很快步速，都底是場地還是步速的影響較大？在上述情況應該偏重追得好的馬，還是擺前走而唔斷的馬？ 在此情況下，筆者一般都會相信賽果，若前五六名馬多數都是沿途跟前，則可推算後追的難度較高，相反若前列馬多是後追，則前置而有好成績的馬便值得跟進。 第五場四班一六五○米泥地。「威勢之寶」今季轉至羅廄後，四戰此程得一勝三位，好處可說人所共知，不過也有一大缺點，就是跑法極之被動，所以才會三次以短距離屈於對手。況且此駒上次後追不及，其實已賺了快步速，照理已難望今仗會有更好際遇，推介這匹有明顯缺...
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