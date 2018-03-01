﻿退稅最多三萬 全年寬減差餉 綜援等「出三糧」 派糖524億無派錢

《財政預算案》公佈上年度盈餘達一千三百八十億，創回歸後新高，財政司司長陳茂波推出「派糖」和惠民措施，總值五百二十四億元，佔盈餘四成，當中包括寬減薪俸稅、利得稅、調高免稅額、寬減一年差餉、綜援出「三糧」等。對於有民意要求全民派錢，陳茂波沒有依從，強調資源運用須有針對性，並投資未來，其「派糖」措施已是「現兜兜」與社會分享成果。



上年度盈餘達一千三百八十億，遠高於原估計，主要是賣地和印花稅收入較預期理想，令財政儲備勁升至一萬零九百二十億元。社會普遍認為政府應一次過派錢，但陳茂波沒接納，只以間接手法，回饋市民，包括寬減今年度七成五薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限由去年度二萬元增至三萬元，合共逾二百萬名納稅人受惠。



N無津貼 每戶最多萬五



他亦寬減新年度全年差餉，每戶每季上限增至二千五百元，三百二十五萬個物業受惠。貧困基層則「出三糧」，領取綜援、生果金、長者生活或傷殘津貼人士可額外多得兩個月援助，而低收入在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦有相若安排，涉逾七十三億元。



政府同時邀請關愛基金考慮為俗稱「N無」的非領取綜援非公屋收入戶推行短期紓困措施；消息人士指，政府將透過基金重推「N無津貼」，一次性向合資格家庭發放由四千至一萬五千元不等的款項，預計六萬五千戶、約十五萬人可以受惠。



預算案亦建議由下個課稅年度起，將薪俸稅稅階由四萬五千擴闊至五萬元；至於子女基本及額外免稅額和供養父母或祖父母的免稅額亦會增加，另新設立七萬五千元的傷殘人士免稅額。



新設傷殘人士免稅額



陳茂波表示，理解各階層市民有不同生活需要和期望，諮詢過程反映社會上有廣泛多元，甚或互相矛盾的訴求。他指政府縱然有豐厚資源，未能滿足所有人，強調政府要兼顧各階層利益，同時為香港未來投資。



政府四成盈餘與民共享



陳茂波多次解釋不全民派錢的原因：「我哋事實上呢係思之再三，好慎重咁考慮。」他強調政府理財哲學着重用得其所，針對性為有需要人士提供支援是合適的做法：「全民一刀切咁派錢唔係我所信嘅。」他又指政府已將近四成盈餘，以不同形式與民共享：「現兜兜咁同社會分享。」對於外界批評新一份《財政預算案》「厚中產，薄基層」，還富於民的措施力度不夠，基層受惠面不足，陳茂波回應，在協助基層方面包涵得好闊，政府已盡能力做，並無意分化社會。



