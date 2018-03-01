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﻿3.1億撥海洋公園 萬名學生免費入場

2018-03-01 列印
■一萬名中小學生將獲免費海洋公園門券。
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　　《財政預算案》向本港中小學生送大禮，政府向海洋公園撥款三億一千萬元，於未來一年向本地中小學生提供一萬張免費入場券，到海洋公園寓學習於遊玩。有政府消息人士透露，措施是以教育為目的，預期今年內可以實現。

　　據消息人士表示，政府未來五年將合共撥款三億一千萬元，首年撥款約二千六百萬元，用作於海洋公園內增加保育及STEM（科學、技術、工程及數學）等元素，並會推出晚間水上光影表演，部份園區開放予市民免費入場。海洋公園表示，正就相關計劃籌備中，細節稍後公佈。

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