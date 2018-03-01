  • 2018年3月1日 星期四
  • 24º
  • 78%
熱門： 預算案陳茂波出三糧海洋公園東亞銀行

日報新聞 > 港聞

﻿使用港軟件 商經局一晚製成「懶人包」短片

2018-03-01 列印
Previous Next

　　昨天《財政預算案》公佈後，商務及經濟發展局在社交網站上推出一段「《財政預算案》懶人包」短片，以流暢的動畫人物及簡單易明內容，介紹預算案重點，獲多人讚好，原來局方人員利用了本港公司開發的動畫軟件，短時間內製作出短片。

　　預算案未公佈前，內容必須保密，商經局政治助理馮海容留意到由數碼港初創企業研發的付費軟件「Goanimate」，於是用了一晚時間，以有限內容，製作「《財政預算案》懶人包」短片，讓市民容易掌握預算案的重點。

　　這個「Goanimate」軟件已有八百萬人次使用，反映香港初創企業研發的產品，在商業應用上已見成效。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd