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﻿美股中段跌30點

2018-03-01 列印
　　美國周三股市中段個別發展，杜指報二五三七九點，跌三十點；納指則報七三四三點，升十三點。滙控美國預託證券價格中段見七十八點○九港元，升零點○九港元；騰訊則見四百三十點八五港元，跌一點三五港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千三百二十一點六美元，升三美元；紐約期油則報每桶六十二點二八美元，跌零點七三美元。
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