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﻿預留十億 復修830幅閒置地校舍

2018-03-01 列印
■政府擬預留十億元，復修八百三十幅空置政府用地或校舍。
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　　政府擬預留十億元，復修八百三十幅空置政府用地或校舍，供非政府組織以短期租約租用，申請人可獲基本工程費用的資助。消息透露，未來可能將土地用作興建過渡性房屋，如貨櫃屋、組合屋等，而資助的工程費，會用作平整地盤等用途。

　　消息指，不少閒置政府用地位處偏遠地區，未必有水電設備，申請人可向發展局申請撥款，以用作維修費。另外，若未來把這些空置地改建為過渡性房屋，據現行機制，未必需改劃土地。

　　政府計劃將「政府、機構或社區」用地，以「一地多用」的模式發展，以重建屯門診所為例，在新建的高層大樓內重置及整合現有醫療護理和其他政府服務，並加入當區需要的安老設施。

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