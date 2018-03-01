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﻿回歸以來最多 增聘公僕添6700職位

2018-03-01 列印
■公務員編制將增加至十八萬八千四百五十一個職位，較上年度增加六千七百個職位。
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        為配合推行各項新政策及措施，《預算案》指政府在新年度會增聘人手，公務員編制將增加至十八萬八千四百五十一個職位，較上年度增加六千七百個職位，升幅為百分之三點七，為回歸以來最高。

        政府消息人士指，新增職位以紀律部隊最多，佔三千一百人；其次為地政總署，增加三百七十八人；社會福利署亦增加二百九十二人。而明年政務主任及行政主任的招聘職位會增加，未來將按服務需要增加編制職位。

　　消息人士解釋，因有數個新口岸將落成，加上為應對反恐議題，入境處將增加八百二十三個職位，以應付於廣深港高速鐵路香港段西九龍站香港口岸區、港珠澳大橋香港口岸和蓮塘／香園圍口岸的新管制站所需的出入境人手。另消防處亦增加三百八十三個職位；懲教署亦增加六十六個職位。
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