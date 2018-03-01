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﻿預留百五億 落實取消「積金對沖」

2018-03-01 列印
　　《預算案》提及政府正努力落實取消強積金「對沖」安排，表明政府願意加大財政承擔，將預留一百五十億元配合，希望能盡快提出較易為僱主及僱員接受的方案，再諮詢主要持份者。

　　財政司司長陳茂波指，政府非常關注受僱於政府服務承辦商的非技術員工僱傭權益，勞工及福利局成立的跨部門小組正探討如何改善外判服務制度，以加強保障有關員工的待遇及勞工權益。
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