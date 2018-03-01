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﻿購買自願醫保可扣稅

2018-03-01 列印
　　自願醫保計劃醞釀八年之久，食物及衞生局即將公佈計劃詳情，《預算案》建議，為自己或受養人購買合資格自願醫保產品的市民，可獲稅務扣減，上限為每名受保人每年八千元，估計每名投保人可獲扣稅約八百元，而三年後庫房收入因而每年減少八億元。

  政府消息人士稱，若每名納稅人代子女或父母另購醫保，每份保單的稅務扣減保費可獨立計算。舉例一名納稅人替自己或家人共買五份醫保，便可扣稅共四萬元。當局預計計劃推出首兩年會有一百萬名市民購買，包括新客戶及現有醫療保險持有人。當局最快今年第二季向立法會提交修改《稅務條例》草案，其後給予業界半年至九個月時間籌備，最快明年落實計劃。

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