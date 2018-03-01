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﻿目標下年度發行首批綠色債 終身年金研擴大規模

2018-03-01 列印
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　　由上屆政府提出的「終身年金計劃」敲定在今年中旬正式推出，六十五歲或以上長者可投保，首批規模達一百億元。財政司司長陳茂波表示，由於社會反應正面，香港按揭證券公司將積極研究擴大認購規模。

　　此外，政府會委託保監局推出指引，為市場上所有合適的延期年金產品的供款提供扣稅優惠；有關扣稅安排亦將適用於性質相近的強積金自願性供款，另建議今明兩年繼續發行以年港六十五歲香港居民為對象的銀色債券。

　　陳茂波又建議推出「綠色債券發行計劃」，借款上限為一千億元，以鼓勵更多集資者透過香港的資本平台為綠色項目融資，將盡快向立法會提交決議草案，目標在下個年度發行首批政府綠色債券。另外，為吸引海內外企業來港發債，政府亦建議推出為期三年的債券資助先導計劃，為首次在香港發行債券的合資格機構提供資助。

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