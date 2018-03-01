﻿目標下年度發行首批綠色債 終身年金研擴大規模

此外，政府會委託保監局推出指引，為市場上所有合適的延期年金產品的供款提供扣稅優惠；有關扣稅安排亦將適用於性質相近的強積金自願性供款，另建議今明兩年繼續發行以年港六十五歲香港居民為對象的銀色債券。
陳茂波又建議推出「綠色債券發行計劃」，借款上限為一千億元，以鼓勵更多集資者透過香港的資本平台為綠色項目融資，將盡快向立法會提交決議草案，目標在下個年度發行首批政府綠色債券。另外，為吸引海內外企業來港發債，政府亦建議推出為期三年的債券資助先導計劃，為首次在香港發行債券的合資格機構提供資助。
《財政預算案》公佈上年度盈餘達一千三百八十億，創回歸後新高，財政司司長陳茂波推出「派糖」和惠民措施，總值五百二十四億元，佔盈餘四成，當中包括寬減薪俸稅、利得稅、調高免稅額、寬減一年差餉、綜援出「三糧」...
2018-03-01
中國江蘇省常州金壇一名律師上周日(十八日)被發現身中三十多刀死在家中，警方排除他殺。官方的有關說法遭到質疑，死者家屬就到當地派出所前喊冤。周二晚(二十七日)江蘇省常州市公安局金壇分局通報，經過常州市公安局覆核，最後維持自殺結論。 據內地傳媒報道，現年四十九歲的吳建生，大年初三(十八日)被王姓岳母發現，身中三十多刀伏屍家中。惟當地警方介入調查後，排除他殺可能。勘查發現，現場門窗完好，無外來人員足跡，無明顯打鬥痕跡。法醫對死者進行屍表檢查，發現死者損傷位於額部、枕部、頸前部、項部、左腕前側、腹部，均為密集平行排列、深淺不一的砍、切傷，創口均位於其右手可及部位，有試切創，無中毒徵...
2018-03-01
美國老牌歌影紅星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）證實，她心愛的絨毛犬「莎曼泰」（Samantha）去年去世後，她委託專家從「莎曼泰」口中和胃部抽取細胞，再利用複製技術，成功複製出兩隻狗女。不過，她此舉亦惹來善待動物組織（PETA）不滿，認為複製寵物實在不可一不可再。 在《Variety》雜誌周二（二十七日）刊出的一篇專訪中，已屆七十五歲高齡的芭芭拉史翠珊說：「兩隻複製小狗都有不同個性。我等候牠們長大，看看牠們是否也和『莎曼泰』一樣擁有一對棕眼睛。」「莎曼泰」去世時已經十四歲。 芭芭拉史翠珊又表示，當兩隻複製狗誕生時，她替牠們穿上不同的衣服，一隻穿紅色，一隻穿...
2018-03-01
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座低層C室，面積546方呎，3房設計，獲區外首置客垂青，以518萬元購入作自住之用，呎價為9487元，屬市場價...
2018-03-01
政府計劃推出一系列措施，提升香港債券市場的競爭力。財政司司長陳茂波在《財政預算案》中建議，推出為期三年的債券資助先導計劃，向首次在港發債的合資格機構每次資助一半發債費用，以250萬元為限，最多資助兩次，合共500萬元。 陳茂波表示，為鼓勵更多內地、亞洲地區以至「一帶一路」投資者及集資者參與香港債市，政府計劃推出一系列債市措施。首先，建議推債券資助先導計劃，為期三年，以吸引海內外企業來港發債。計劃適用於首次在港發債的合資格機構。政府消息人士補充說，企業每次發債規模須最少為二億美元（約15.6億港元），發債年期及幣種不限，預料上半年可開始接受企業申請資助。金管局將於稍後...
2018-03-01
出馬 曼城剛於周日英格蘭聯賽盃決賽贈阿仙奴三蛋封王後，今晚英超補賽作客再戰兵工廠。藍月射手阿古路每遇槍手腳風特別順，今仗可望再取士哥領軍在酋長球場耀武揚威，捧客勝。 （now621、LeSports HK App周五凌晨3:45直播） 藍月周日英聯盃決賽3:0技術性擊倒兵工廠，贏得領隊哥迪奧拿上任以來第一冠。中場根度簡揚言這只是序章：「我們還要爭取更多錦標，就從今晚英超造訪阿仙奴開始。」周日英聯盃建一功的阿古路各賽事近四仗狂轟六球腳風大順，而且近四次對槍手都有士哥，成為曼城今仗取勝之匙。 兵工廠棄英超攻歐霸 阿仙奴英超落後第四的熱刺十分，爭前四歐聯席位機會渺...
2018-03-01
凌志剛於農曆年前在九龍灣專店預展全新第五代LS旗艦房車，當中頂級混燃版LS500h Premium配置獨特Kiriko Glass玻璃雕花工藝配飾，彌足珍貴。 文：彭志揚圖：William 香港版LS...
2018-03-01
踏進狗年，「華納一哥」許廷鏗（Alfred）及「華納一姐」衛蘭（Janice）率旗下歌手衛詩（Jill）、Dear Jane、陳詠謙（Him）及曾若華（Jude）團拜，創作新貴Jude更即席solo賀...
2018-03-01
財政司司長陳茂波昨天發表新年度《財政預算案》，在盈餘高達一千三百多億元，他沒有在民意要求下開庫直接派錢，而是一方面退稅、擴闊稅階、免差餉、增加發放綜援、調升弱勢社群和長者各項津貼，間接向市民派糖；另一方面大手投資未來，包括一擲五百億推動創新科技發展、向教育、醫療、社福等投放大筆資源。可以說，預算案給市民的「開心指數」不高，但落實新一屆政府的理性思維——投資未來，增強整體競爭力。 有人把香港與澳門比較，質疑澳門年年有盈餘並年年向市民派錢，為何財爺「不鬆手」？但這個比較並不恰當，因為澳門大多數市民不用交稅，當庫房水浸，當地政府唯一可以回饋市民的方法，就是直接派錢，而當地的產業結...
2018-03-01
前日澳門馬會公布，其專營合約獲澳門政府續期廿四年半，在澳港盃舉行前夕迎來這個好消息，對澳門馬會而實在是一個天大喜訊。談到澳港盃，今屆將於三月四日舉行，同日總共有七場賽事上演，香港馬會將全數轉播來香港並設彩池供投注。 澳港盃是一項一千五百米的草地賽事，今屆香港代表由於先後有兩駒退出，現時只剩下「醒目名駒」及「萬馬飛騰」參賽。兩匹香港代表上屆也曾到氹仔馬場出戰這項賽事，其中「醒目名駒」採取前置跑法贏得錦標，不過由於今季在港的成績一般，現評分比上屆角逐此賽時低，所以今屆衞冕但負磅反而比上屆少六磅。然而，「醒目名駒」最近在一場一班千四米賽事中，即使未能搶前，但末段追上的走勢頗佳，看...
2018-03-01