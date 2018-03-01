﻿目標下年度發行首批綠色債 終身年金研擴大規模

前日澳門馬會公布，其專營合約獲澳門政府續期廿四年半，在澳港盃舉行前夕迎來這個好消息，對澳門馬會而實在是一個天大喜訊。談到澳港盃，今屆將於三月四日舉行，同日總共有七場賽事上演，香港馬會將全數轉播來香港並設彩池供投注。 澳港盃是一項一千五百米的草地賽事，今屆香港代表由於先後有兩駒退出，現時只剩下「醒目名駒」及「萬馬飛騰」參賽。兩匹香港代表上屆也曾到氹仔馬場出戰這項賽事，其中「醒目名駒」採取前置跑法贏得錦標，不過由於今季在港的成績一般，現評分比上屆角逐此賽時低，所以今屆衞冕但負磅反而比上屆少六磅。然而，「醒目名駒」最近在一場一班千四米賽事中，即使未能搶前，但末段追上的走勢頗佳，看...

2018-03-01