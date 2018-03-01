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﻿增公營小學資源盼達「一校一社工」

2018-03-01 列印
　　因應近期虐兒案件急增，《預算案》建議透過獎券基金撥款約五億零四百萬元推出為期三年的先導計劃，分階段為所有資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，合共約十五萬名學童及其家庭提供社工服務；並在下學年起增加公營小學資源，加強及優化社工及輔導服務，務求最終達至「一校一社工」。

　　香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢對未有承諾達到二校一駐校社工的標準表示失望，促請政府盡快與業界商討建立有效的駐幼稚園社工服務模式，盡早推行服務。

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