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﻿為港經濟注入新動力 林鄭讚茂波善用盈餘

2018-03-01 列印
■各界對《預算案》有讚有彈。
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　　各界對《預算案》有彈有讚。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉指，《預算案》雖回應社會不同訴求，惟欠缺前瞻策略，未有完整規劃人口高齡化所帶來的長期照顧服務需求，另期望政府將關愛基金「N無津貼」恆常化。公屋聯會則批評，預算案未有提出代繳公屋租金及短期內增建公營房屋等措施，基層受惠層面不足。

　　特首林鄭月娥則發表聲明，指《預算案》完全秉承今屆政府所確立的管治新風格及理財新哲學，讚揚財政司司長陳茂波在確保公共財政穩健的同時，亦按具前瞻性和策略性的理財原則，善用盈餘為香港投資及為市民紓困，為香港經濟注入新動力，確切做到以民為本。身兼行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀亦認為，預算案對金融、創科和中醫藥着墨不少，充份回應中產訴求，內容相當不錯，會給予八十分。

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