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﻿預留200億改善增建文化設施

2018-03-01 列印
　　為持續提升本港文化硬件，《預算案》指政府將預留二百億元改善和增建文化設施，包括在未來十年興建新界東文化中心和文物修復資源中心、擴建香港科學館、香港歷史博物館和香港大會堂，以及翻新香港文化中心。

　　此外，政府亦將撥款五億元予康文署，用作添置博物館館藏及舉辦展覽；並撥款三億元作加強保護、推廣和傳承非物質文化遺產；以及向香港公共圖書館增撥二億元，為兒童及家庭推廣閱讀。

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