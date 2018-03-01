﻿﻿販管主任稱被20人圍﻿ ﻿奪帽扯口罩施襲踢腳﻿

前年年初二旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦等五人否認暴動、煽惑暴動及非法集結等六罪，案件昨續審。食環署小販管理主任作供指，當晚有同事被二十名群眾包圍及指罵，他欲上前解圍但受襲，更被搶去工作帽和抓起口罩，但片中所見他卻戴著口罩離開人群，遭辯方質疑，他則解釋當時情況太混亂。



食環署小販管理主任劉康盈作供指，前年二月八日與隊員在旺角朗豪坊附近街道巡邏，並無執法包括票控或拘捕小販。約晚上九時四十分，劉得悉有同事需要協助，他便前往莎莎化妝店外，卻看到身穿制服的同事「畀一班人圍住，有成二十人」，群眾「大聲鬧佢，講粗口」，當中有藍衣人士。



劉稱欲上前解圍，「當時我叫嗰班人冷靜，但佢哋衝埋嚟，壓去牆度，情緒失控咗」。當他被壓到化妝店近外牆位置，有人奪去其工作帽及抓起他的口罩，劉謂當時「有啲手伸出嚟襲擊我」、「踢我隻腳」，故他不斷用手擋格，導致左手無名指受傷。



劉指受襲過程不足一分鐘，其後有人在前方替他擋着群眾，他才成功離開。



不過，在片段中卻見到劉當時戴著口罩離開人群，辯方質疑：「你戴兩個口罩出街咩？抓走口罩又戴返？」劉稱當時太混亂，口罩或可能沒被抓走。辯方又指他離開時完全沒有焦慮及不安，劉即表示不同意。



另外，食環署署理高級小販管理主任侯應祥供稱，當晚約九時四十分，有男子在砵蘭街推著載有滾油的小販車，街上當時有六、七十人聚集，包括五名藍衣人士，而莎莎化妝店外則陸續有小販出現，侯即指示助理小販管理主任林子良拍攝現場情況。



隨後該輛小販車從馬路往他及林的方向推去，小販帶有鄉音說：「走開！走開！」又繼續將小販車推向他們二人，二人試圖退後避開，小販卻「推住手推車追住」，二人退至路牌的鐵柱後，小販才停止追趕。



