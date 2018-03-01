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﻿新巴城巴車長薪酬調整

2018-03-01 列印
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　　新巴城巴宣佈今日起優化車長的薪酬架構，除將車長的服務表現獎、安全獎及勤工獎等二千元獎金撥入底薪外，新制車長底薪亦會調升五百元，屆時一名每日工作十小時的新入職車長，薪酬可增至二萬零一百六十四元，升幅近百分之七點五。新巴城巴昨約見五個工會代表，講述新車長薪酬架構。新巴職工會理事長林錦標認為，新舊制車長調薪做法不同，或引致對立，希望日後再檢討。

　　另外，新巴城巴亦引入特別更配合繁忙時段客量需求，並減低額外聘請大量車長。城巴職工會理事長許漢傑批評，引入特別更等同延長車長工時。新巴城巴則希望至二○年，能將特別更的工時降低至十三小時內。

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