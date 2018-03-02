﻿每人最多扣稅8000元 自願醫保計劃 可續保至百歲

政府昨天公佈推出自願醫保計劃，務求優化私營住院保險，提供更大保障。食物及衞生局局長陳肇始稱，計劃將保證可續保至一百歲，並不設終身可獲保障總額上限等，每名購買合資格產品的市民可獲稅務扣減最多八千元，為受養人購買亦獲扣稅，且人數不限。她預計計劃最快明年推出，估計有一百萬人參與。



食衞局局長陳肇始昨天公佈自願醫保計劃細節，指參與的保險公司必須提供經局方認可的住院保險產品，並須符合指定條件或提供多項保障，包括須保證能續保至一百歲而不可重新核保、不設終身可獲保障總額上限及訂下二十一日冷靜期。至於投保人投保時未知的已有病症、八歲後確診的先天疾病、內窺鏡在內等非住院程序，以及化療、電療及精神科住院治療等非手術，均屬保障範圍之內。政府亦會按自由市場原則，讓保險公司自由制定保費水平。



平均保費4800元



她又指，當中將提供「標準計劃」及「靈活計劃」兩類認可產品，預料前者平均保費為四千八百元，每年最高保障限額為四十二萬元，後者則提供更多元化保障，市民可視乎需要選擇合適計劃。兩者出生後十五日至八十歲均可投保，市民購買後可獲保費扣稅，上限為八千元，為受養人購買亦獲扣稅，人數不設上限。她認為，香港目前已有二百萬人購買住院相關的保險，相信不同標準計劃提供的額外保障，加上退稅措施等，會有足夠誘因，她保守估計首兩年可吸引多達一百萬人參與。



最快明年推出



陳肇始冀望，立法會今年通過相關法例，最快明年推出自願醫保計劃，為市民提供更多選擇，並透過住院保險使用私營醫療服務，長遠減低公立醫院壓力；但強調當局不會因此減少對公營醫療服務的投放，暫時亦不會推展高風險池的安排。



私家醫院聯會主席李繼堯認為，自願醫保的保障相當全面，賠償額同醫院收費不會差太遠，亦相信私家醫院不會因為病人增加而加價。保險業聯會則相信，來年推出計劃時，平均保費或會高於政府估計，但認為自願醫保較一般醫保的保障項目多，收費較貴亦合理。