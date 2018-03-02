﻿財爺否認救濟海洋公園 萬張學生票出於好意

《財政預算案》提及海洋公園將在未來一年向本地中小學生提供一萬張免費入場券，財政司司長陳茂波昨在立法會財務委員會上解畫，指海洋公園免費提供門票給學童，是善意之舉。至於政府同時向海洋公園撥款三億一千萬元支持發展教育旅遊項目，他指是要協助提升海洋公園的服務。



有議員在會上指出，全港中小學生人數估計達七、八十萬人：「你派畀邊個先」；又不滿政府向海洋公園斥巨額資助，質疑「你不派錢救濟香港人，你去救濟海洋公園啊？」



陳茂波表示，海洋公園作為大型基建旅遊設施，亦是不少港人家庭會去的地方，「係我哋香港人嘅公園」，但過去幾年財務運作上出現困難，故決定撥款協助提升其服務和質量，以貼合社會需要；「千祈唔好誤會，嗰一萬張飛只不過係海洋公園出於好意，佢自己攞一萬張飛出嚟畀啲學生。」



