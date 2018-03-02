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﻿美股中段跌25點

2018-03-02 列印
　　美國周四股市中段偏軟，杜指報二五○○三點，跌二十五點；納指則報七二六九點，跌三點。滙控美國預託證券價格見七十七點八八港元，跌零點○二港元；騰訊則見四百四十一點五五港元，跌五點四五港元。

　　紐約期金報每盎司一千三百○八點六美元，跌九點三美元；紐約期油則報每桶六十點八美元，跌零點八四美元。
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