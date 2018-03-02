﻿無收公眾集會通知 ﻿警﻿﻿指黃台仰講話後群眾激動﻿

前年年初二旺角騷亂案，案件昨於高院續審。控方昨傳召首名警務人員出庭作供，指本土民主前線召集人黃台仰案發當晚用擴音器向群眾講話，群眾聽後變得更激動和暴力，又提到當日有大批人士聚集，警方並無收到公眾集會通知。



外籍高級警司戴誠輝指案發當晚約九時四十五分，有八、九名年輕男子引領小販車推出，小販車隨即推到食環署職員身前，其後有數名年輕人圍着食環署人員，不久再有約五十名群眾走近包圍並大叫，身穿便裝的總督察及高級督察見狀便解圍。



當食環署人員離開後，約二百名示威者走到砵蘭街阻塞交通，期間吆喝的士司機，並包圍的士車頭。其後交通警及衝鋒隊趕至，交通警試圖走入人群不果，並遭群眾喝罵，黃台仰則用擴音器大聲講話。控方問及在黃講話後的人群表現，戴稱群眾隨即變得更激動和暴力。



警司莫慶榮及十多名機動部隊隊員到場後，戴向莫交代現場情況，莫指示女督察用擴音器呼籲在場人士容許交通警上前查看的士被困情況。其後交通警長成功登上的士及將車輛退後駛離。接着，機動部隊警員對亞皆老街方向一字排開，面向人群築成防線。戴指到現場有大批人士聚集，但警方卻未有收到任何公眾集會通知，遂決定站在高台用擴音器呼籲人群返回行人路。



另外，控方昨繼續傳召食環署人員作供，助理小販管理主任林子良描述當晚在莎莎化妝店外「有堆人包圍同事起哄」、「講晒粗口」，期間有賣臭豆腐的小販推着載滾油的小販車，「（小販車）對住我推埋嚟，我一路避開，佢一路向住我，好似想撞我。」其大腿則被小販車撞到三、四次。



