﻿非常校長朱子穎 轉職救瀕亡小學

教育界清泉黃大仙浸信會天虹小學，自五年前校長朱子穎上任後，該校反其道而行推行無功課校園，吸引大批家長叩門。今年，他決定離開舒適區，辭職打救「大限將至」的大埔婦孺福利會基督教銘恩小學，崗位將變，初心不變，「大方向仍是做教育，栽培下一代。」



《東周刊》報道，這個八十後「非常校長」沒有高不可攀的架子，與學生打成一片，猶如大哥哥與學生談笑風生。



眼前的一枱一木是朱子穎及其團隊的心血結晶，如今他要離隊，開創另一片天，他最不捨是師生們。當年，有學校為免被「殺校」，大力催谷學生操練功課，或要學生狂操運動項目，橫掃校際比賽的重要獎項；唯獨該校走一條無人走過的路，校方膽識可嘉，把子女送進該校當「白老鼠」的家長們無限量支持及信任朱子穎。



今日，天虹已由全校只有六班，躍增至二十班；BCA成績不退反進，尤其數學科更在全港名列前茅，每年吸引數以千計的家長叩門。這一切得來不易，但朱子穎更確信，放手能擁抱更多。談到未來去向，他神秘地說只能透露其中一項任務，是九月到大埔婦孺福利會基督教銘恩小學當顧問。



教育是漫長的耕作，今日播的種子，要幾十年後才見收成。他承認，社會上對教育政策的爭拗紛亂，但他的看法很清晰：「大家只需想想，這些教育方式對學生十多年後是否有價值就得，（操練）對將來的工作肯定不會有幫助。」



去年六月該校舉辦展覽，現場佈置簡陋，單靠學生「棟篤企」介紹過去一年所學的知識，卻吸引三千多名不同地區人士到場。「事先無教學生如何介紹，看到學生主動與來自不同國家的來賓分享，我喊到收唔到聲，老師教書二十年，都未見過這麼美麗的畫面。」朱子穎流露滿足的笑意。



