﻿﻿截肢少女喜遇「戰友」 康復路上扶持並行﻿

「原來疼愛你的人，真的會盡自己最大能力去滿足對方，這段時間我真的感受很深！」去年遭巴士輾斷小腿的十九歲廣州少女黃曉儀，留醫兩個多月，早前終可回家度歲。曉儀感慨萬千，經歷人生低潮時，慶幸在病榻上結識同病相憐的戰友，帶來一段寶貴友誼，她亦感激親友支持，會激勵自己堅強面對漫長康復之路。



黃曉儀去年十一月偕好友由增城來港旅遊期間，在旺角意外被巴士輾斷右小腿須截肢，盆骨碎裂。曉儀大難不死，在伊利沙伯醫院留醫兩個多月，每天只能在牀上望天打卦，玩手機度日。她說：「身邊的病人都是長者，想找個聊天的對象也沒有，真的很悶。」



曉儀右邊的病牀，有日終於換了一位跟她年紀相若的女院友。曉儀憶述，有次她想拿被子蓋下身，但不夠手長，那位女生二話不說伸手幫忙，個性內斂的曉儀就只說了聲「謝謝」。隔了數天，那位女生主動跟曉儀談話，才得知對方取了一個有趣的名字叫「拖吉」，跟她同樣遇上意外。曉儀說：「拖吉之前看新聞知道我的事，我們聊東聊西，慢慢便變成好朋友。她知道我不喜歡說話，所以是她先打開話匣子。」



平安夜齊食大餐



曉儀形容「拖吉」性格開朗，留院兩周以來，不時為她打氣，出院後仍回來探望她。去年平安夜，曉儀獲醫生批准外出一天，她與父母便跟隨「拖吉」去吃聖誕大餐，又到尖沙咀海旁看燈飾。



上月十六日，曉儀終於出院，暫租住尖沙咀旅館，展開漫長的復康療程。她透露，雖已事過境遷，但陰霾未除，仍很害怕到人多車多的地方，經常留在旅館休息。「拖吉」怕她發悶，便送了作家張小嫻的小說《我們都是醜小鴨》給她，故事講述數位女生年少時的不快經歷，如何使她們蛻變化成「天鵝」，內容似是曉儀的現實寫照。



當雙親知道曉儀很想品嚐區內馳名珍珠奶茶，便鼓勵她外出。曉儀母親說：「女兒起初不欲外出，我勸她不要緊，可以慢慢走。」最後，雙親成功說服曉儀，推着輪椅帶她去買珍珠奶茶。「原來疼你的人，真的會盡自己最大能力令你滿足，這段時間真的感受很深。」曉儀憶起那杯愛心珍珠奶茶，相信滋味無窮，每一口不但甜在口，也甜在心頭。



鍛煉小腿準備裝義肢



她又說，目前最重要專心療養，右小腿經截肢後，須集中鍛煉僅餘部位與膝蓋呈九十度屈曲，才能安裝義肢，農曆新年過後，便回港進行物理治療。



早前曉儀接受《星島日報》專訪時說過，喜歡唱容祖兒的歌，祖兒知悉歌迷不幸遇意外，特意透過本報送上親筆簽名唱片，為曉儀打氣。曉儀細閱祖兒撰寫的鼓勵字句，樂不可支，她感謝各界一直以來的支持，並祝願《星島日報》的讀者身體健康。



