﻿語言控制智能戒指 手指化身電話

穿戴式電子產品，已成世界趨勢。有本地初創企業成功研發全球首隻以語音控制的智能戒指，只要用手指輕輕按住耳朵突起的軟骨，即可接聽智能手機的來電或聆聽語音，甚至透過戒指遙距向語音助手程式發出指示，猶如電影中的神秘特工。



由「Origami Labs」利用約兩年時間研發的智能戒指「ORII」早前正式投產，首一百隻剛於上月初面世，現時已收到超過四千個預訂。「佢可以令到你隻手指變做一個用語音控制嘅手機。」聯合創辦人兼行政總裁黃家恆表示，戒指透過藍牙連接智能手機，當有來電時戒指會震動及閃燈提示，只須將戴上戒指的手指比畫一下，再輕按耳屏稍擋住外耳門位置，戒指就會將聲音轉化成輕微的機械震動，從手指骨直接傳導到耳朵，「淨係我一個人可以聽到」。



「ORII」同時內置收音咪和感應器，用戶可直接開聲或利用特定的手指動作控制語音助手「Siri」和「Google Assistant」，無論收發訊息還是簡單問答全無難度；只需充電一小時即可使用長達四十八小時。



聽起來「ORII」有如一件視覺輔助產品，黃家恆自言創作初衷的確是想讓一眾視障人士都能輕鬆使用現時的觸碰式屏幕智能手機。他提到，父親十三歲時不幸失明，雖現時iPhone內置的熒幕閱讀程式「VoiceOver」有類似功能，但他坦言難以熟練操作，亦可能反過來造成不便：「譬如你收到一個好私人嘅訊息，又會即刻讀返出嚟畀人聽到。」



原為視障人士設計



「我哋相信幫到盲人嘅話，其實我哋係創立咗一個好新、好容易用同控制電子產品嘅方法。」黃家恆提到「Siri」的原意亦只是為視障人士而設，「雖然好多人未學識點用佢，但識得用其實係好犀利。」他將智能戒指比喻為輕便版的智能家居語音助理裝置，直言想創造一場「無屏幕革命（Screen-Free Revolution）」，為大眾帶來「最極端嘅快、方便」。



黃家恆透露，現時正着手研究連接語音助手「Alexa」，亦積極跟酒店、賭場等不同行業合作，將「ORII」打入消費者市場外，亦能成為前線工作的溝通工具，取代對講機和耳機。另外，他期望今年內成功研發以摩斯密碼手勢補足戒指的操控方法，亦考慮在戒指上加入致動器，讓用戶可選擇從外殼面發聲，猶如私家喇叭。







