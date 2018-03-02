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﻿季候風再臨 下周中料急降十度

2018-03-02 列印
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　　本港天氣乍暖還寒。受到一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，為廣東沿岸帶來有霧天氣，本港昨日大部份地區氣溫普遍上升至攝氏二十五度或以上。不過，下周中後期將有一股東北季候風影響華南，天氣又再顯著轉涼，本港氣溫將大跌十度，降至最低只有十五度。

　　天文台預測，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在未來數日為廣東沿岸地區帶來有霧的天氣，今日元宵佳節，早晚潮濕有霧及一兩陣微雨，最高濕度預計上升至百分之一百。受高空擾動氣流影響，下周初華南有驟雨，氣溫介乎二十至二十六度。但下周三開始天氣轉涼，大致多雲及有一兩陣雨，氣溫降至最低十七度，下周五雖短暫時間有陽光，但氣溫進一步降至最低只有十五度。

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