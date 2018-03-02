﻿三個心願未償 「最佳警員」銀雞頭長伴

獲東九龍總區警察機動部隊「最佳警員」獎警員吳德和，領獎前夕不幸猝死，一個幸福滿溢的四口之家，一夜間崩潰，一直表現堅強的胞妹「阿愛」坦言，照顧父母重責落在肩上。對兄長未能親身領獎、投考「飛虎隊」及結婚三個未償心願，她亦感到無比遺憾。



二十五歲警員吳德和與父母及二十三歲胞妹同住牛池灣彩雲邨，父是已退休麵包師傅，四十九歲母為家庭主婦，胞妹「阿愛」在附近診所任助護，和仔自幼已是田徑好手，最擅長長跑，過去多年獲獎無數，家中至少珍藏逾百個獎盃及獎牌，包括去年為警隊奪獎，並曾到美國洛杉磯參賽。



和仔一四年加入警隊，編號18679，在警察學院受訓取得俗稱「銀雞頭」銀笛獎，去年十一月加入東九龍總區警察機動部隊（PTU），接受為期三個月訓練。他曾在《警聲》撰文指經多次失敗後，才領悟「人生如馬拉松」道理，寄望自己「抱着永不放棄、不屈不撓精神，向着目標進發」。



阿愛表示，與兄長年齡僅差兩載，兩人甚為投契，除警隊工作外，兄長與她無所不談，甚少將心事隱瞞，和仔在讀副學士時結識女友，其後曾考慮結婚，由於希望二人世界，不想婚後住警察宿舍，故將婚事暫時擱置，待儲好首期買樓再結婚，可惜願望已無法達成。



她透露，其實兄長立志做消防員，體能雖然達標，但其他關卡未能通過，因而惡補英文半年，改為投考警察，由於他體能極佳，曾嘗試加入飛虎隊（SDU）但不成功，轉而改考PTU，獲得小隊最佳警員獎，上司見其成績優異，曾答允保薦他重考飛虎隊，命運弄人，兄長本月一日胃炎猝死，留下了遺憾。



「他的記憶力真的很驚人！」阿愛說出兄長鮮為人知的逸事，指和仔過目不忘，尤其是警例更耳熟能詳，所以獲得銀雞頭獎項，雖然他體能佳甚少病痛，每年間中僅有幾聲咳嗽，原是他亦是最怕凍之人，故此很會保護自己，甚少要家人提點保暖。



和仔出事後翌日，是東九龍總區警察機動部隊結業操，他無法領取最佳警員獎，但阿愛仍代表兄長出席莊嚴典禮，小隊在步操時保留一個位置給他，隊友戴上其銀雞頭，一同完成結業步操。阿愛打算將「銀雞頭」獎作為兄長陪葬物。



「若果連我都倒下，這個家不知如何是好！」阿愛表示，兄長為家中經濟支柱，出事後父母需要照顧，重責落在自己肩上，雖然收入微薄，但堅強的她仍會面對現實，放工後多抽時間陪伴父母。



雙親在兒子出事後終日以淚洗面，阿愛說，猶幸經日子的洗刷，父母情緒近日已平復，她不諱言母親目睹兄長的獎牌，不想令家人難過，偷偷背着垂淚。和仔母親日前簽收仁愛堂「仁間有愛」兩萬元捐款，喪禮將於本月三及四日，於鑽石山殯儀館舉行。



