﻿﻿中大生物醫學院﻿ ﻿科研放眼大灣﻿區

近年中港生物醫學交流頻繁，中大醫學院生物醫學學院院長陳偉儀看好粵港澳大灣區、落馬洲河套區的發展藍圖，盼憑藉骨骼、肌肉相關的幹細胞研究，帶領中大研究人員立足領導地位。昔日於美國從事教研的經驗讓他明白，本港欠缺研究員，擁生物醫藥背景的管理人員更是絕無僅有，故其學院自前年推出學士課程，期望填補生物醫學界於科技與商業之間的斷層空隙。



生物醫學內地發展迅速，如今更成為粵港澳大灣區、落馬洲河套區港深創新及科技園的重點發展項目，發展藍圖涵蓋了幹細胞治療、神經科學、生物醫藥及健康老齡化等範疇，對科研人才需求甚高。惟陳偉儀坦言，本港科研人員不多，科學園的公司亦無法提供具吸引力的薪酬予外國學士畢業的科研人員，致長期缺人。因此，生物醫學學院前年開辦生物醫學理學士課程，推出「生物醫學研究」、「策略管理和企業精神」及「健康服務與諮詢」三個專修，並聯繫業界提供實習機會。



陳偉儀自一九七○年代於美國華盛頓州喬治城大學從事教研工作，直至○九年他獲邀回港加入中大，協助醫學院成立生物醫學學院。過往的教研經驗讓他明白，大型生物醫藥公司所需的人才並不限於研究人員，營運實驗室、藥廠、生物科技公司亦須聘請熟悉生物醫學的行政管理人員。



他認為，生物醫學界一貫於科技與商業兩方面出現「斷層」，如核數師不懂生物醫藥公司的帳目分項、律師為藥品申請專利上市，卻對生物醫藥不甚了解，「我曾於美國找專利律師寫專利說明書，豈料我要先解釋藥品技術，甚至由DNA開始講起，花上三個月時間都未辦妥，最終另找一位修讀生物醫學出身的律師，一星期搞掂！」



內地藥廠來港揀蟀



去年的《施政報告》提出資助本地研究生，陳偉儀認同此政策有助生物醫學行業發展，惟每年專注修讀生物醫學的中大畢業生人數有限，與此同時，內地公司積極向其學院「搶人」，如內地藥廠東陽光藥早前邀請本科生到廠房參觀，擬為其提供實習機會，從中挑選全職員工，故他預視未來十年業內人手必定是供不應求，「科學園有近百家生物醫藥公司，內地公司亦視香港學生為寶貝，畢業生很大機會是『人揀工』。」



昔日陳偉儀於美國生活時，曾對港府只發展商業，未對其他行業作長遠發展而感到失望，如今他樂見香港有意拓展科研技術，科學又開始遍地開花，「近年許多孩子放假到科學園參加STEM嘉年華，那兒不再是大公司埋頭苦幹的地方。」



變化看似微小，陳偉儀感受尤深，全因美國的科研發展正是由孩童「落手落腳玩科學」作開端，香港起步雖遲，幸好終走在同一途上了。



