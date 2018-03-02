﻿導盲犬媽媽 為小狗學習開路

導盲犬是失明人士的雙眼，近年漸為港人接受融入社會，但正在進行訓練的導盲犬「學徒」，卻是「同狗不同命」，往往遭到嫌棄驅趕。撫育過兩位「學徒」成才的導盲犬「媽媽」Florence，屢嚐連人帶狗被趕下車，身經百戰，無奈法例所限，只好默默忍受。狗年伊始，她希望公眾多點包容這些努力學習貢獻社會的小狗。



當上導盲犬「媽媽」的五十七歲女義工Florence，現已退休，她於四年前加入香港導盲犬協會寄養家庭計畫，先後照顧兩隻導盲幼犬Coco及Ivy，協助進行「社會化訓練」，讓牠們畢業成為導盲犬投入服務；她現在領養的第三隻導盲幼犬Quentin半歲大，是Ivy的兒子，嚴格來說，她已榮升「外婆」。



去年聖誕節，有餐廳經理拒絕讓義工帶受訓中導盲犬光顧用膳，掀起一場「維權」風波，引起社會極大迴響，Florence大歎無奈，因法例只豁免視障人士帶導盲犬進入任何公眾地方，不包括受訓中的「學徒」，被趕時只好默默忍受。故她每次到餐廳前，會先致電查詢可否帶同受訓中導盲犬，以免發生不愉快事件。



而她經常乘搭的巴士路線，也有車長指她並非失明人士，一直拒絕讓她帶同導盲幼犬登車，曾有乘客代抱打不平，並向巴士公司投訴，也因為狗兒不是正式導盲犬而不了了之。她說：「我們只是進行訓練，勉強亦沒好處，希望社會給予多點包容。」



她憶述，最初加入義工計畫，導盲犬在港仍屬起步階段，被拒情況時有發生，令她非常挫折。有一次，她帶着導盲幼犬Coco乘巴士，站在車門附近位置，卻惹來後排女乘客不滿，質問為何會帶狗上車，Florence解釋Coco是受訓中的導盲犬，但對方駁斥：「我不理是甚麼狗，總之我怕狗，不可以帶狗上車。」Florence最後帶Coco下車，但該句說話至今深深烙印在其腦海，她當時心裏想，若發生在視障人士身上，難以想像他們會多麼無助。



導盲犬雖漸為社會接受，Florence希望政府將受訓中幼犬納入法例豁免，讓這些「學徒」有權進出公共場所，最重要還是市民接納和體諒，才可讓狗狗不受阻撓，順利接受訓練。



然而，狗狗長大須離開，Florence總會不捨，仍很熱衷寄養工作，她憶述，知悉人生第一次撫養的導盲犬Coco順利完成引路訓練，正式投入工作，至今非常難忘，更在街上感動落淚，說：「我由Coco八星期大接回家照顧，一直見證着牠成為獨當一面的導盲犬，化為視障人士雙眼，真的很滿足！」







