﻿﻿城大動物醫學院﻿ ﻿劍指全球排名20強﻿

城市大學動物醫學及生命科學院去年九月正式開課，首年只錄取十二人。院長禮哲稱，首屆學生統統取得良好成績，相信未來能成為優秀的獸醫人才。他又揚言辦學的長期目標，是要在未來二十年間，讓學院在國際排名頭二十。



城大動物醫學及生命科學院的第一批學生在去年九月入學，十二位本科生預計於五年後成為第一屆畢業生，亦為本港第一班本地受訓的獸醫。禮哲說，課程目前運作良好，十二名學生中，有七人都能得到三點七或以上GPA，無人取得B以下的學科成績。



六年學制課程中，學生首兩年會先學習科學的基本知識，主要在課室中了解理論，然後在實驗室中實踐。往後的四年，學生會到城大耗資二千五百萬元打造的動物醫療檢驗中心、城大太平道動物診所，以及其他設施中學習。禮哲指：「學生有機會將學到的，為不同動物如豬、魚等服務。」



純本地獸醫 有機會海外學習



學生要成為真正的獸醫，少不了要實習。禮哲指，學生在六年之間，有二十六周與獸醫在本港或海外進行校外臨牀學習，校方已與內地、北美等不同地區的獸醫診所、家禽養殖場取得聯絡，「學生今年五月已經會有海外學習的機會，他們今個暑假會到美國康奈爾大學了解農莊運作和動物治療。」



學院設立了具最新設備的實驗室，更建立了網絡，禮哲說，連獲得資金也並無面對巨大困難。他指學院收到的捐款數以億計，能用作興建設施和供學生到海外增廣見聞。他指最「頭痕」是土地問題，舉例學院要取得林村的農地作教學用途，足足花了三年時間。



林村的農場預計一年多後可落成啟用，總面積達到一萬零九十平方米，將有不同動物，其中一種是牛。事實上，學院計劃從澳洲購入二十五隻牛，也有小母牛和小牛，將來預計可飼養近五十隻牛。



禮哲又引用香港獸醫管理局數據，指九八年註冊獸醫只得一百五十一人，其後每年均有增長，到了去年九月已有九百零五人，「我們看到每年都有平均約五十名獸醫增長，相信將來市場需求會更大，城大的課程過去也有數百人報名申請。」



城大獸醫學學士課程屬自資課程，每年學費十二萬元，學生畢業後出路亦成為報讀時的考慮，禮哲坦言，獸醫與本港的牙醫、醫生等薪酬並不相同，但相信在取得數年工作經驗後，收入能與上述專業人士相若。



畢業生本地外地皆有出路



學院目前已取得澳新獸醫管理局理事會（AVBC）發出「合理保證書」，課程亦可獲得臨時認證資格。禮哲說，學院的短中期目標，是在約五年後，首批學生能順利畢業；課程能得到AVBC的全面認證，學生能在本港、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大等執業。他期望，學院能在未來二十年間成為國際排名頭二十的獸醫學府，「建基在香港的學院，有望在國際社會取得領導地位。」



